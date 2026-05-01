Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
Decizia Comisiei Europene: România recuperează 350 de milioane de euro din banii suspendați din PNNR, dar pierde alte 458 de milioane de euro

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din banii care inițial au fost suspendați din PNNR, însă a pierdut 458,7 milioane din cauza reformelor întârziate. Decizia este una finală, a precizat acesta.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru FOTO gov.ro
„Am primit, ieri seară, evaluarea Comisiei Europene privind Cererea de plată nr. 3 din PNRR. Este una dintre cele mai dificile cereri de plată pe care România le-a avut până acum. Această cerere a fost depusă de România pe 15 decembrie 2023. Reformele incluse în CP3 trebuiau să fie deja îndeplinite corect la momentul depunerii”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a amintit că, în mai 2025, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a unor sume, pentru că „mai multe reforme nu fuseseră îndeplinite satisfăcător”. Potrivit acestuia, România a avut apoi o perioadă de corectare și a transmis justificări suplimentare pe 28 noiembrie 2025, însă Comisia a decis că patru jaloane importante nu au fost rezolvate corespunzător.

„Din 23 iunie, când am preluat mandatul de ministru al Fondurilor Europene, am folosit toate pârghiile formale și informale pentru a recupera cât mai mult din banii suspendați: discuții tehnice, clarificări, negocieri, coordonare cu instituțiile responsabile și dialog constant cu structurile Comisiei Europene. A fost un efort susținut, desfășurat alături de experții tehnici din minister, datorită căruia am reușit să recuperăm 350,7 milioane Euro, bani care erau inițial suspendați”, a adăugat ministrul.

Victoriile obținute

Dragoș Pîslaru a precizat, totodată, că cea mai importantă victorie din CP3 este pe tema pensiilor speciale. Aici, din cele 231 milioane Euro suspendate inițial, România recuperează 166 milioane de euro.

„A fost un dosar greu, care a suportat 6 amânări la Curtea Constituțională, fapt ce a făcut ca termenul agreat cu Comisia să fie cu mult depășit. Implicarea directă a prim-ministrului Ilie Bolojan pe acest subiect a fost decisivă. Astfel, Comisia Europeană a confirmat faptul că, prin Legea nr. 24/2026, România îndeplinește cerințele pentru acest jalon”, a transmis el.

Potrivit ministrului, al doilea dosar important este AMEPIP și guvernanța companiilor de stat: „Vorbim despre instituția care trebuie să se asigure că firmele statului sunt conduse profesionist, transparent și pe criterii de performanță, nu pe pile sau interese politice. Aici am reușit să recuperăm 132 milioane Euro, iar contribuția viceprim-ministrului Oana Gheorghiu a fost esențială pentru a dinamiza această reformă și pentru a salva banii europeni.”

„Al treilea jalon este cel privind companiile de stat din energie. Vorbim despre companii mari, importante pentru economia României: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica și altele. Comisia Europeană a constatat probleme serioase în modul în care au fost selectați și numiți oameni în consiliile de administrație: numiri politice, proceduri neclare, criterii aplicate incorect, mandate incomplete sau lipsa unor indicatori de performanță. Pentru acest jalon, România pierde 180 milioane Euro și recuperează 48 milioane Euro”, a mai precizat ministrul.

În cazul jalonului privind companiile de stat din transporturi, cum sunt CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex și CFR Călători, România recuperează 4,5 milioane euro din banii suspendați inițial, însă pierde 15,4 milioane euro.

„Acolo unde a existat voință politică, cum a fost cazul pensiilor speciale, România a recuperat mare parte din banii alocați. Acolo, însă, unde reformele au fost amânate ani la rând, în special în zona companiilor de stat, România a pierdut sume consistente. Nu poți pretinde fonduri europene și, în același timp, să numești în continuare băieții deștepți de la partid în conducerea companiilor de stat. Nu poți cere încredere de la Bruxelles, în timp ce tu, la București, doar mimezi selecția pe criterii de profesionalism”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Nota de plată, „achitată” de români

Ministrul Investițiilor a susținut că fiecare „politician care a folosit fiecare ocazie pentru a amâna ori a anula orice demers de reformă reală, de teamă să nu își piardă privilegiile” este vinovat pentru pierderea acestor sume.

„Fiecare politician care și-a numit în conducerea companiilor de stat amantele, frații și nepoții. Nu oameni profesioniști și cinstiți. Fiecare politician care a considerat bugetul statului ca o șansă de îmbogățire personală. Nu ca o datorie față de români. Fiecare politician care alege să blocheze modernizarea României prin moțiune de cenzură, pentru că această modernizare înseamnă să oprim prăduirea banului public. Fiecare politician care fuge de banii europeni pentru că ei te obligă să duci țara în direcția bună pentru români, nu în direcția bună pentru conturile tale”, a mai acuzat ministrul.

El a atras, de asemenea, atenția că de plătit vor plăti „toți românii”:

„Toți românii, care trebuie să suportăm din nou nota de plată pentru ticăloșia ori incompetența unor șmecheri ajunși la conducerea partidului și care vor să ne țină săraci și needucați pentru că doar așa pot manipula oamenii să le acorde un nou vot. Poate, totuși, data viitoare ne învățăm minte”, a conchis Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene.

