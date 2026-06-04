Dragoș Pîslaru anunță în ce condiții ar putea face parte dintr-un viitor guvern Tomac

Ministrul interimar al Investițiilor şi Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, care asigură interimatul şi la Ministerul Muncii, a afirmat, joi, că ar accepta să facă parte dintr-un viitor Guvern Tomac acest lucru doar cu condiția susţinerii Executivului de către PNL.

Dragoș Pîslaru a fost întrebat, joi, ce părere are despre posibila nominalizare ca premier a lui Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan, el afirmând că România are nevoie de un guvern.

„Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret, trecând în 2016 printr-o astfel de experiență consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Tomac îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme, cred că este o persoană profesionistă, responsabilă şi care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern cumva", a declarat Dragoş Pîslaru, potrivit News.

El a adăugat însă că este "foarte important" ce structură va avea guvernul şi cine îl va susţine.

„Cu siguranţă voi respecta ceea ce am spus în spaţiu public. Orice decizie a mea legată de continuarea activităţii în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Naţional Liberal faţă de acest guvern şi mai ales în consultarea pe care o să o am cu prim-ministrul Ilie Bolojan", a spus Pîslaru.

Întrebat dacă a avut vreo discuţie cu Eugen Tomac cu privire la o eventuală funcţie tot la Ministerul Investiţiilor sau la Ministerul Muncii, Pîslaru a răspuns că dacă acesta va dori să aibă o discuţie cu el îl va contacta.

„Ca să fie foarte clar cadrate lucrurile, sunt convins că domnul Tomac, dacă va vrea să avem o discuţie, mă va contacta. (...) Şi ce aş vrea să subliniez este că, evident, de principiu, deschiderea mea de a finaliza nişte lucruri există, dar, repet, se circunstanţiază faptului că am avut o susţinere din partea Partidului Naţional Liberal şi am o loialitate clară faţă de prim-ministrul care a avut încrederea să mă aducă în acest guvern. Mi se pare absolut firesc şi cred că e o chestiune normală pentru acest tip de încredere să fiu la dispoziţia domniilor lor. Deci, foarte clar, dacă nu va exista un sprijin al PNL pentru acest guvern, dacă nu va exista într-un mod explicit o dorinţă din partea preşedintelui Partidului Naţional Liberal pentru ca să-mi continui în vreun fel activitatea, nu o voi face. Adică nu este că mă agăţ de ceva sau că vreau neapărat cu orice preţ să rămân, chiar dacă, să zicem, mi s-ar propune o astfel de funcţie", a conchis Dragoş Pîslaru.