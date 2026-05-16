Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
Dragoș Pîslaru explică de ce demnitarii ar trebui să aibă salarii mari. Cât câștigă ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a făcut o serie de clarificări legate de veniturile sale, după ce a afirmat anterior că îl „întreține” soția, și a susținut că „România este prea săracă să nu îi plătească bine pe cei care o conduc”.

Dragoș Pîslaru FOTO gov.ro
„Văd că a fost scoasă din context o declarație despre remunerația mea. Mă simt nevoit să clarific niște lucruri importante. Este un text lung și ar fi grozav dacă cei care veniți aici doar ca să mă înjurați, ideologic sau plătiți, măcar ați face asta după ce ați citi. Să începem cu faptele – venitul meu net, conform fluturașului de salariu primit in aprilie este de 12776 lei. Nu există alte sporuri sau beneficii financiare aferente funcției. Ca să fie clar, pentru că se pare că e greu de înțeles că un demnitar chiar nu are alte venituri decât cele salariale, deși legea explică clar regimul de incompatibilități”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, afirmațiile privind faptul că demnitarii nu beneficiază de o salarizare corectă a fost făcută „prin raportare la sectorul privat și la salarizarea în statele membre ale UE”, în contextul dezbaterii privind salarizarea în sectorul public în general și cea aferentă demnitarilor în particular.

„Fiind o discuție relaxată, am mai spus că soția mea câștigă mult mai mult ca mine, lucrând ca funcționar la o instituție internațională. Am folosit sintagma că mă întreține, ceea ce a generat rumori, de fapt sugerând că are o contribuție mult mai mare ca mine la bugetul familiei. Atenție, am menționat clar că prin raportare la veniturile nete ale românilor, nu mă plâng în nici un fel, înțelegând că multă lume o duce greu zilele astea și trebuie să se descurce cu o fracțiune din venitul meu”, a adăugat el.

Ministrul interimar a sugerat că, în acest context, simte nevoia să facă mai multe clarificări, susținând că nu a intenționat să se plângă de veniturile sale.

„România, prea săracă ca să nu își plătească bine conducătorii”

El a afirmat că, în primul rând, „România este prea săracă ca să nu își plătească bine pe cei care o conduc” și că, „într-o lume normală, am avea nevoie de profesioniști care să conducă ministerele”.

„Faptul că remunerația este mică raportată la competențele pe care le cauți, prin comparație cu sectorul privat sau în plan internațional, face din start ca selecția să se rezume la trei categorii: 1) fie oameni care vin temporar, din vocație, pentru a da o mână de ajutor, dar care nu au cum să rămână prea mult din cauza costului de oportunitate – “noroc” că România își schimbă miniștrii ca pe șosete, așa că nu este asta o prea mare problemă.

2) fie oameni care nu sunt calificați corespunzător și a căror viață depinde de politică, pentru că nu ar putea să obțină nici măcar aceste venituri dacă ar vrea să lucreze altundeva. Aici intervine categoria celor care își caută diplomele de bac, care au absolvit facultăți obscure, care au plagiat pentru obținerea de titluri academice, care au fost angajați doar în sectorul public și doar prin cumetrii.

3) fie oameni care au o calificare moderată, dar care au convenția clară că dacă servesc partidul o perioadă de timp, vor primi în compensare o sinecură, o poziție undeva pe la o companie de stat sau instituție bine plătită, care pe termen mediu compensează salarizarea temporară deficitară ca demnitar. Un oportunism calculat și cu beneficii pe termen lung”, a explicat ministrul.

El consideră că, printr-o salarizare echitabilă și adecvată „ar trebui să dispară categoria 3, pentru că nu e posibil să ai funcții plătite de stat pe la agenții și alte instituții care să fie remunerate peste miniștri sau chiar președinte”.

„Și cred că ar dispărea încet încet și categoria 2, pentru că va fi un contrast clar între cei care se pricep și au competențe și ceilalți care nu au ce căuta la gestiunea țării. Va depinde evident de penalizarea pe care românii ar exprima-o prin vot la alegeri. Aici sunt un pic idealist, dar cred în înțelepciunea colectivă a românilor pe termen mediu”, a adăugat.

Inflația a erodat salariile: cât au pierdut românii în ultimii doi ani

„România trebuie să își cultive oameni de stat”

În al doilea rând, susține ministrul, „pentru a putea să performeze internațional, România trebuie să își cultive oameni de stat. Aceștia nu apar din cer, ci trebuie să aibă în spate o educație solidă, să știe limbi străine, să fi performat în mediul guvernamental sau legislativ național și/sau internațional, să aibă o minimă recunoaștere internațională”.

„Nu știu cum să vă descriu mai bine asta. Când mergi la negocieri internaționale, când vrei să obții mai multe de la SUA, UE sau de oriunde altundeva, nu poți să te prezinți cu oricine. Impostura sau lipsa de pregătire se simt imediat, în primele câteva minute ale întâlnirii. La acest nivel nu merge cu șmecheria nativă de stradă, cu descurcăreala semidoctă. Cred că este valabil și pentru sectorul privat această experiență, dar pentru diplomația externă este crucial. Diplomația nu se face doar de MAE, ci de toate reprezentările internaționale ale României. Este critic să ai ambasadori buni, dar aceștia trebuie susținuți de miniștrii buni, parlamentari buni, de oameni politici redutabili internațional”, a mai afirmat Dragoș Pîslaru.

 „Politica, cea mai faină meserie din lume”

El a susținut, totodată, că „politica este și trebuie să fie cea mai faină meserie din lume”, afirmând că „este o profesie de vocație, cum este sănătatea sau educație” și a acuzat că mulți dintre reprezentanții statului „sunt lipsiți de onestitate, puși pe căpătuială sau cu o fibră morală deșirată”, fiind „doar atrași de putere, nu doar materială, ci de ideea de control”.

„Concluzionând, cred că este corect să spunem că o parte dintre cei ce conduc țara nu își merită banii nici la cât sunt plătiți azi. Este corect până la un punct să ceri solidaritatea politicienilor cu cei care o duc greu, pe salarii și pensii la limita subzistenței. Dar cu toții vrem conducători buni, pentru că de ei depinde soarta țării. Iar dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriți sau populiști. Repet, suntem prea săraci să nu alegem profesioniști și oameni care chiar au vocația de a servi și ridica țara.

Și da, politicienii au familii și este un sacrificiu important să iei din acel timp. Nu mă vait, dar fără ca soția mea să aibă grijă de cei 4 copii mult mai mult decât am putut eu să o fac, nu aș fi putut să servesc țara, să vă servesc, să muncesc de dimineața până seara târziu pentru români”, a mai scris ministrul interimar.

Afirmațiile vin după ce, fiind întrebat din ce trăiește un politician în România, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că, în cazul său, sprijinul financiar vine din partea soției.

Bomba din administrația României: peste jumătate dintre bugetari ies la pensie în următorii 15 ani. 14.500 de angajați iau și pensii

„În cazul meu mă întreține soția. Ceea ce știu că este greu de crezut, dar asta e situația. În acest moment soția mea, pe lângă faptul că a rămas singură să crească trei copii, că al patrulea este la studii, mă întreține. Dumneaei câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România, nu că m-aș plânge comparat cu modul în care câștigă românii în general. Dar faptul că nimeni nu își pune problema cum poți să fii și demnitar și să poți să ai un venit corespunzător pentru familie asta e o întrebare pertinentă. Dacă vrei să ai oameni valoroși care să vină din segmentul privat sau din alte zone de venituri mai mari pentru a performa”, a declarat Pîslaru, la Digi24.

