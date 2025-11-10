Sentința primită de caporalul care și-a strivit comandantul cu tancul în timpul unui exercițiu militar la Smârdan

Magistrații militari din Iași au condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare un caporal acuzat că și-a ucis din culpă comandantul, după ce l-a strivit cu tancul pe care îl manevra în timpul unui exercițiu.

Caporalul Luigi Mihai a fost găsit vinovat de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă, relatează Ziarul de Iași. Pedeapsa a fost suspendată pe durata unui termen de supraveghere de trei ani, perioadă în care militarul va trebui să respecte mai multe obligații stabilite de instanță.

De asemenea, acesta a fost obligat la plata unor daune morale și materiale în valoare totală de 430.000 de lei către familia victimei.

Conform MApN, plutonierul Sebastian Şerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă” din Galaţi a decedat vineri, 18 martie 2022, pe timpul activităţilor de instruire în cadrul unui exerciţiu de conducere a tancului, fără trageri de luptă, în Poligonul Smârdan din judeţul Galaţi. Militarul avea 35 ani, era angajat al MApN din anul 2008 şi era căsătorit.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul Militar Iași nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Militară de Apel.

Accidentul a avut loc înaintea începerii unui exercițiu de conducere a tancurilor. Înainte de start, vehiculele militare urmau să se alinieze în locașuri speciale, cu o lungime de 6 metri, o lățime de 4,5 metri și ziduri de beton de aproximativ un metru înălțime.

În timpul manevrelor, pedala de frână a tancului condus de plutonierul Sebastian Ș. s-a blocat. Acesta a coborât din vehicul, împreună cu alți doi membri ai echipajului, pentru a verifica defecțiunea, însă s-a poziționat greșit, chiar în fața tancului.

Caporalul Luigi Mihai, aflat în interiorul vehiculului, a încercat să remedieze problema. El a acționat cele două leviere folosite pentru blocarea șenilelor și a tras pedala de frână în sus, reușind să o deblocheze. În acel moment, tancul s-a pus în mișcare, fiind amplasat pe un teren ușor în pantă.

Comandantul nu a mai avut timp să reacționeze și a fost strivit între tanc și zidul de beton.

Ancheta ulterioară a stabilit că levierele nu fuseseră complet acționate, iar șenilele tancului nu erau blocate, fapt care a permis vehiculului, împins de propria greutate, să înainteze și să producă tragedia.