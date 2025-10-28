Video De ce a murit Ștefania Szabo, doctorița din Buzău găsită fără suflare în camera de gardă. Era „pur și simplu sleită de puteri”. Ce pastile lua

Decesul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă, ridică multe semne de întrebare. Managerul unității și colegii vorbesc despre burnout, iar unii își amintesc că doctorița lua pastile.

Managerul Spitalului Județean Buzău, Sorin Pătrașcu, a declarat pentru Fanatik că este posibil ca ca stresul să își fi pus puternic amprenta asupra stării de sănătate a doctoriței.

„Este foarte adevărat că este unul din medicii foarte implicați. Cu siguranță că, pe fond de oboseală, presiunea, stresul... Cumva, posibil să fi cedat. Este foarte posibil orice, chiar și un burnout”, a declarat Pătrașcu pentru sursa citată.

Doctorița lua pastile pentru inimă

Angajații spitalului, șocați de vestea morții colegei lor, s-au interesat dacă doctorița urma vreun tratament cardiac, mai scrie sursa citată. Managerul a explicat „lua pastile de întreținere, de menținere a funcției inimii”:

„Erau pastile obișnuite de întreținere a funcției inimii, nimic deosebit. Nu apărea în evidența noastră cu nicio problemă medicală”.

Suprasolicitată cu o seară înainte să moară

Managerul spitalului a mai precizat că directoarea a fost suprasolicitată în seara dinaintea decesului, având un număr mare de pacienți.

„37 de ani. Doar că, la tineri și la tot ce se întâmplă în sistemul de sănătate, nimic nu mai este suspect. Au fost câțiva pacienți, destul de mulți din ce înțeleg. Nu știu ce vă spun numeric, pentru că nu am analizat lucrurile din punctul ăsta de vedere, dar a avut, într-adevăr, pacienți pentru care a fost solicitată. Ultimul consult a fost undeva la ora 12. Nu știu ce s-a întâmplat până la ora când a fost găsită, acum investigam și noi”, a mai spus managerul.

„E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout”

→ Imaginea 1/4: Stefania Szabo - Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău a murit FOTO Facebook

Colegii Ștefaniei Szabo au confirmat că aceasta se afla în burnout, dar nu își permitea să își ia pauză pentru a se menaja.

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, a povestit o colegă a doctoriței decedate, potrivit Reporter Buzoian.

Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri

Aceeași colegă a remarcat că existau semne vizibile care arătau că are nevoie de repaos.

„Au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri și am rugat-o să meargă acasă, să-și vadă și de sănătatea dumneaei. A spus „nu, eu rămân aici că am treabă, trebuie să intru în sală”! Va aparține întotdeauna acest spital”, a spus colega Ștefaniei Szabo.

„A venit chiar și cu branula la serviciu”

Vocile din rândul colegilor care spun că era epuizată sunt însă mult mai multe:

„Muncea foarte mult. Nu cred că a avut un concediu medical în ultimii trei-patru ani, a venit chiar și cu branula la serviciu (...). Este un stres foarte mare în zona aceea. (...) Probabil trebuia să mai facă pauze, să mai revizuiască unele aspecte personale, nu știu ce să zic, acum e inutil”.

Colegii doctoriței s-au adunat în fața Spitalului de Urgență Buzău pentru a ține un moment de reculegere pentru aceasta.

Spitalul la care lucra doctoriță găsită moartă în dimineața zilei de marți, 28 octombrie, chiar în camera de gardă, se confrunta cu lipsa de personal. Unitatea medicală ar fi semnalat în vara acestui an că are nevoie de medici urgentiști, dar și de specialiști pe mai multe secții, mai ales la Cardiologie și Oncologie.