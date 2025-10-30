search
Joi, 30 Octombrie 2025
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni", plasați sub control judiciar într-un dosar ce vizează moartea suspectă a unui pacient cu arsuri grave

Publicat:

Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, reținuți inițial pentru ucidere din culpă în cazul morții unui pacient cu arsuri grave, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unor surse.

Cei doi medici au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. FOTO: arhivă
Cei doi medici au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. FOTO: arhivă

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București susțin că medicii – o femeie, de gardă în momentul incidentului, și un bărbat, medic curant – nu ar fi evaluat corect rănile pacientului și nu i-ar fi aplicat tratamentele necesare. Ei au fost plasați joi, 30 octombrie, sub control judiciar pentru 60 de zile.

Ulterior, unul dintre ei ar fi falsificat documente medicale pentru a ascunde greșelile din timpul îngrijirii.

„La data de 29.10.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, precum și față de o suspectă, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Pacientul, care suferise arsuri grave, a murit în luna august 2025.

Procurorii au descins, miercuri dimineață, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, într-un dosar ce vizează moartea suspectă a pacientui internat în Unitatea Funcțională de Arși. 

