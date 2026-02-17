Video Anchetă la Paris după ce aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule au executat saluturi naziste pe un bulevard al capitalei

Aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule s-au adunat, duminică seara, într-un loc public de pe bulevardul Ménilmontant, din Paris, unde au scandat sloganuri identitare şi au făcut saluturi naziste, înainte de a fugi la sosirea poliţiei. Informaţia este confirmată de o sursă din cadrul poliţiei şi de Parchetul din Paris, potrivit cotidianului Le Figaro.

Participanţii au folosit fumigene şi au strigat „Dreptate pentru Quentin!”, un caz care, de mai multe zile, alimentează tensiuni între mişcări radicale de ultradreapta şi ultrastânga.

Poliţia a fost alertată prin Platforma de asistenţă şi de urgenţă (PFAU) şi a intervenit rapid. La sosirea forţelor de ordine, „mulţimea s-a disipat” pe jos, pe străzi adiacente, fără să lase în urmă „nici răniţi şi nici degradări”. De asemenea, nicio persoană nu a fost arestată, au declarat surse concordante ziarului.

Duminică, cu puţin înainte de miezul nopţii, un apel telefonic anonim la Comisariatul din al XIV-lea arondisment a reaprins temerile unei escaladări a violenţelor. Apelantul s-a prezentat drept membru al unei grupări de ultradreapta şi a evocat pregătirea unor „ratonnades” – violenţe îndreptate împotriva unei minorităţi etnice, iniţial împotriva persoanelor de origine arabă în Franţa – pe bulevardul Ménilmontant, în al XX-lea arondisment.

În acest context, comisariatele din arondismentele al XI-lea şi XX-lea au decis consolidarea patrulelor pentru a preveni orice incident.

Parchetul din Paris a precizat pentru Le Figaro că a încredinţat investigaţiile Comisariatului din al XI-lea arondisment, în vederea identificării participanţilor la această adunare ilegală. O anchetă a fost deschisă pentru „provocare publică la discriminare din cauza originii sau religiei”, potrivit unei surse din cadrul poliţiei.

La o zi după această mobilizare, svastici au fost descoperite pe Statuia Republicii, în centrul Parisului, alături de sloganuri precum „Omorâţi-i pe Rothschild” sau „Pedeapsa cu moartea pentru Jack Lang”.

O nouă anchetă a fost deschisă de Parchetul din Paris şi încredinţată comisariatului central, vizând fapte de „degradarea unui bun înregistrat”, „degradare în circumstanţe agravante de menţionarea etniei, rasei sau religiei”, „ameninţări cu moartea materializate” şi „ameninţări cu moartea în circumstanţe agravante de menţionarea etniei, rasei sau religiei”.

Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, în acest stadiu, nu există elemente care să permită stabilirea unei legături între aceste degradări şi adunarea care a avut loc cu o zi înainte pe bulevardul Ménilmontant.