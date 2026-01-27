Kanye West: „Nu sunt nazist, greșelile mele au fost din cauza problemelor psihice”

Rapperul Kanye West, autorul piesei Heil Hitler, lansată pe 8 mai pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste, a declarat luni, într-o scrisoare publicată în Wall Street Journal, că nu este „nici nazist, nici antisemit”, explicând că comportamentul său recent a fost influențat de tulburările sale bipolare.

Muzicianul de 48 de ani a pierdut în ultimii ani numeroși fani și mai multe contracte comerciale după declarații antisemite și rasiste. Piesa „Heil Hitler” a fost interzisă pe marile platforme de streaming, însă poate fi găsită online, și i-a adus rapperului anularea vizei pentru Australia.

În scrisoarea sa, West a explicat: „Atunci când ești în faza maniacală, nu crezi că ești bolnav. Ai impresia că ceilalți exagerează. Ai impresia că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, de fapt, îți pierzi complet echilibrul. Regret faptele mele în această stare și sunt profund chinuit. Mă angajez să-mi asum responsabilitățile, să urmez un tratament și să fac schimbări reale și durabile. Acest lucru nu scuză în niciun fel ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nici antisemit. Iubesc poporul evreu.”

În decembrie 2023, rapperul și-a cerut scuze comunității evreiești după ce, cu câteva luni înainte, afirmase că „îi adoră pe naziști”. În 2022, West a stârnit indignare și prin afișarea sloganului „White Lives Matter” și prin participarea la o cină cu Donald Trump și supremacistul alb antisemit Nick Fuentes.