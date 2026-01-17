search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Protest inedit contra ICE. Un candidat la Congres a cumpărat domeniul „Nazis.us” și a direcționat vizitatorii către site-ul Securității Interne

Publicat:
Ultima actualizare:

Un candidat la Congres din Florida susține că a cumpărat domeniul online nazis.us și l-a configurat pentru a redirecționa vizitatorii către Departamentul de Securitate Internă al SUA, în subordinea căruia se află agenții federali, acuzați de o parte a publicului american de represiuni brutale împotriva imigrației, la solicitarea administrației Trump, relatează The Guardian.

Proteste în Minnesota față de acțiunile ICE foto epa-efe
Proteste în Minnesota față de acțiunile ICE foto epa-efe

Mark Davis, care candidează pentru un loc în Camera Reprezentanților în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, și-a asumat responsabilitatea pentru acest act,  într-o postare, vineri, pe X.

„Sunt un nimeni. Un tată în Florida roșie”, a scris Davis . „Și eu sunt cel care a cumpărat nazis.us pentru că [partidul republican al lui Trump] a devenit total fascist”.

Davis, care nu menționează nicio afiliere politică, a adăugat că, dacă figurile din sistem „nu vor lupta împotriva naziștilor, atunci o va face un nimeni”.

Davis, tatăl a doi copii, este stabilit în Florida și este un veteran care a servit opt ​​ani în Forțele Aeriene ale SUA.

Acțiunile lui Davis par să fi fost motivate, în parte, de împușcarea lui Good și de acțiunile agenților ICE din ultimele zile. „Vreți să vă plângeți de «decență»? Atunci poate nu-i susțineți pe fasciști în timp ce ucideți femei, imigranți și clasa muncitoare”, a spus el. „Voi ați construit asta. Eu doar împart chitanțele.”

Într-o postare distribuită pe Threads, Davis a spus că pur și simplu le pune în față „o oglindă” secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, și Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) și că orice problemă ar avea cu aceasta ar fi pentru că „își urăsc reflexia”, relatează Newsweek.

Postarea de pe Threads a devenit virală, strângând peste 30.000 de aprecieri, peste 3.000 de distribuiri și peste 1.300 de comentarii. De asemenea, a fost vizualizată de peste 358.000 de ori.

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, a declarat pentru TMZ, după ce publicația a relatat pentru prima dată pe nazis.us că agenția sa, care găzduiește ICE, „blocase cu succes redirecționarea” până joi dimineață. Cu toate acestea, sâmbătă seara, tastarea nazis.us într-un browser web a direcționat utilizatorii la site-ul web al Securității Interne, dhs.gov .

Potrivit sondajelor, majoritatea americanilor sunt de părere că uciderea femeii din Minneapolis, Renee Nicole Good, de către un agent al serviciului pentru Imigrări și Vămi, scoate la iveală natura problematică a modului în care a acționat ICE.

Good a fost ucisă într-unul dintre numeroasele confruntări violente în care ofițeri federali, inclusiv agenți ICE, au folosit forța față de membri ai comunității din Minneapolis în timpul protestelor din SUA împotriva operațiunilor administrației Trump împotriva imigrației.

Mulți dintre cei care se opun tacticilor folosite de agenții federali i-au comparat cu Gestapo, poliția secretă a Germaniei naziste. În special, după ce a susținut candidatura victorioasă a lui Trump pentru o a doua președinție în 2024, podcasterul Joe Rogan a comparat ICE cu Gestapo în urma uciderii lui Good

Trump, la rândul său, a spus clar că îl deranjează când oamenii se referă la cei din administrația sa ca fiind naziști.

„Uite, ei mă fac nazist tot timpul – eu nu sunt nazist”, a spus Trump în emisiunea 60 Minutes de la CBS News în noiembrie. „Sunt opusul. Sunt cineva care salvează țara noastră, dar ei mă fac nazist.”

Site-ul de știri Intercept a relatat că, pe contul oficial de Instagram al DHS, a fost publicată recent o postare de recrutare cu mesajul „Vom avea din nou casa noastră”, atașând o melodie cu acest titlu.

Melodia este populară în spațiile neonaziste și conține versuri despre recucerirea „casei noastre” prin „sânge sau sudoare”, amintind de teme invocate de adepții supremației albilor atunci când îndeamnă la războaie rasiale, potrivit Intercept .

Conform înregistrărilor din baza de date WHOIS a GoDaddy, nazis.us a fost înregistrat pe 13 ianuarie de către un utilizator cu o adresă de corespondență din Florida.

În august, administrația Trump a fost acuzată că a citat un adept al supremației albilor ca parte a unei campanii pe rețelele de socializare pentru recrutarea de agenți de aplicare a legilor privind imigrația. Mai recent, administrația a fost criticată pentru că ar fi repetat retorica nazistă în sloganuri adoptate atât de DHS, cât și de Departamentul Muncii (DOL).

Davis a primit reacții mixte online după ce a revendicat responsabilitatea pentru redirecționarea site-ului nazis.us , unii aplaudându-l ca fiind principial și curajos - în timp ce alții l-au batjocorit și au promis că îl vor înfrunta.

Vineri, el a postat un mesaj pe platforma de socializare Threads, sugerând că este un răspuns pentru numeroase instituții media care au încercat să-l contacteze pe tema gestului său.

„Nu ar trebui să fiu nevoit să fac asta”, a spus Davis. „Dar am văzut lideri aleși tăcând în timp ce această țară se aliniază cu fascismul.”

Protestatarii, legitimați de agenții federali

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat joi reporterilor că agenții ICE ar putea solicita unor persoane să „își valideze identitatea” în timpul protestelor contra operațiunilor forțelor de ordine.

Noem a fost întrebată despre informațiile potrivit cărora unor americani li s-a cerut să prezinte dovezi ale cetățeniei lor în Minnesota. Potrivit unor videoclipuri postate pe rețelele sociale și unor informații din presă, unor protestatari și observatori li s-ar fi cerut să prezinte documente de identitate de către agenții federali.

„Este posibil ca în jurul acelui infractor să se afle persoane cărora le-am putea cere să ne spună cine sunt și de ce se află acolo și să le cerem să-și valideze identitatea”, a subliniat Kristi Noem.

SUA

Top articole

