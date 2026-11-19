Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București a anunțat încetarea contractului individual de muncă al regizorului Felix Alexa, începând de marți, 17 noiembrie.

Foto: facebook

„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național «I.L.Caragiale» București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, a transmis instituția într-un comunicat.

Numele lui Felix Alexa a apărut într-o investigație publicată în cadrul proiectului „Catedra de Abuz”, care a documentat experiențele unor foști și actuali studenți din sistemul universitar de teatru și film.

Potrivit relatărilor publicate, 14 studenți și studente au povestit despre experiențe pe care le-au asociat cu hărțuirea și abuzul, inclusiv avansuri, mesaje insistente, urmărire și presiuni profesionale.

Ulterior, peste 1.000 de artiști i-au cerut ministrei Culturii să intervină în cazul angajării lui Felix Alexa.

„Soluţionarea urgentă a situaţiei de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional din Bucureşti, care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei, şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral” este una dintre solicitările adresate ministrului Culturii, Ioana Ciocan, din partea celor peste 1.000 de semnatari ai unei petiţii online.

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat că instituțiile publice de cultură aflate în subordinea ministerului vor fi monitorizate pentru a verifica respectarea obligațiilor legale privind prevenirea și combaterea hărțuirii.

Înainte de încetarea contractului, TNB anunțase, pe 10 noiembrie, suspendarea repetițiilor la spectacolul „Tartuffe”, de Molière, în regia lui Felix Alexa. Decizia, luată după o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Culturii, fusese prezentată de instituție drept o măsură de organizare a activității, până la identificarea unei soluții profesionale pentru continuarea proiectului.

Actorul Conrad Mericoffer și-a anunțat demisia în semn de protest, iar mai mulți artiști au declarat că nu mai doresc să colaboreze cu teatrul.

Pe 9 noiembrie, Tudor Cucu-Dumitrescu anunțase că oprește colaborarea cu TNB și se retrage din distribuția spectacolului „Mary Stuart”. Actorul a explicat că gestul reprezintă un protest față de modul în care conducerea teatrului gestionează criza.

Controversa a pornit după ce, în 2022, o investigație RISE Project a publicat mărturii ale unor foste studente și partenere ale lui Alexa, care îl acuzau de hărțuire și abuzuri. Regizorul a respins acuzațiile.

În dezbaterea publică intervenise și Andrei Șerban, director onorific al TNB, care îi ceruse regizorului să facă un pas înapoi. Potrivit relatării Adevărul din 9 noiembrie, care citează Cultura la dubă, Felix Alexa refuzase retragerea și anunțase că va acționa în instanță persoane despre care susține că l-au defăimat.