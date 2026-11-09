 Încă un actor rupe legăturile cu Teatrul Național București din cauza felului în care TNB gestionează scandalul angajării lui Felix Alexa, regizorul acuzat de hărțuire sexuală | adevarul.ro
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Încă un actor rupe legăturile cu Teatrul Național București din cauza felului în care TNB gestionează scandalul angajării lui Felix Alexa, regizorul acuzat de hărțuire sexuală

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Scandalul declanșat de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național București (TNB) continuă să producă efecte în lumea teatrală. Actorul Tudor Cucu-Dumitrescu a anunțat că oprește colaborarea cu instituția și se retrage din distribuția spectacolului „Mary Stuart”.

Felix Alexa, regizorul acuzat de hărțuire sexuală
Felix Alexa, regizorul acuzat de hărțuire sexuală Foto: Facebook/Mihai Călin

Într-o postare publicată pe Facebook, actorul Tudor Cucu-Dumitrescu a transmis că decizia reprezintă o formă de protest față de situația din instituție.

„Din cauza felului în care Teatrul Național gestionează această perioadă de criză, am decis să opresc colaborarea și să ies din distribuția spectacolului Mary Stuart. Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret pe care îl pot face pentru a-mi exprima punctul de vedere în această perioadă de criză”, a scris Tudor Cucu-Dumitrescu.

Anunțul vine în contextul amplificării tensiunilor din jurul angajării lui Felix Alexa, regizor acuzat în trecut de foste studente și colaboratoare de hărțuire sexuală, abuz de putere și șantaj profesional, acuzații pe care acesta le respinge.

Și actorul Conrad Mericoffer și-a anunțat demisia din instituție în semn de protest

Scandalul de la TNB a generat deja reacții puternice în breaslă. Peste 1.000 de artiști au semnat o petiție prin care solicită intervenția ministrului Culturii în acest caz, iar actorul Conrad Mericoffer și-a anunțat anterior demisia din instituție în semn de protest. 

Printre actorii de la TNB semnatari ai acestei petiţii se numără: Richard Bovnoczki, Istvan Teglas, Ofelia Popii, Ilinca Goia, Natalia Călin, Cosmina Olariu, Diana Dumbravă, Emilian Oprea, Mihai Călin.

Petiţia „Responsabilitatea instituţiilor publice. Petiţie privind angajarea regizorului Felix Alexa la TNB şi răspunderea instituţională şi managerială generată de această decizie" a fost semnată şi de regizorii şi regizoarele Leta Popescu, Gianina Cărbunariu, Bobi Pricop, Chris Simion - Mercurian, Nona Ciobanu, Botond Nagy, Eugen Jebeleanu.

În același timp, Ministerul Culturii a anunțat că verifică în toate instituțiile subordonate modul de aplicare a măsurilor privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, reiterând politica de „toleranță zero” față de astfel de comportamente.

Regizorul Felix Alexa a transmis publicației Cultura la dubă un răspuns public la scrisoarea deschisă adresată de Andrei Șerban, director onorific al TNB, care îi ceruse să facă un pas înapoi pentru a detensiona situația.

Tudor Chirilă, revoltat de tăcerea actorilor în cazul unui regizor acuzat de hărțuire sexuală, angajat la Teatrul Național

„NU voi face niciun pas înapoi, nu am de ce”

Potrivit sursei citate, Felix Alexa refuză categoric o retragere și anunță noi acțiuni în instanță împotriva celor care, în opinia sa, l-au defăimat.

„NU voi face niciun pas înapoi, nu am de ce”, este mesajul transmis de regizor, potrivit Cultura la dubă.

Felix Alexa a confirmat, pentru sursa citată, deschiderea unor procese împotriva regizoarei Iulia Grigoriu și a actorului Alex Călin, solicitând despăgubiri de câte 100.000 de euro și avertizând că „vor urma și alții”.

Controversa privind angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) își are originea într-o investigație publicată de RISE Project în 2022. Materialul a inclus mărturii ale unor foste studente și partenere ale regizorului, care au relatat presupuse fapte de hărțuire, abuz de putere, agresiune, intimidare și șantaj profesional. Felix Alexa a respins în mod repetat și public toate acuzațiile care i-au fost aduse.

În ciuda dezbaterii publice generate de aceste mărturii, regizorul a fost angajat în octombrie 2026 de Teatrul Național București. Decizia a declanșat un nou val de reacții în mediul cultural.

După anunțarea angajării, au apărut noi mărturii, inclusiv din interiorul TNB. Mai mulți actori au descris experiențe profesionale pe care le consideră abuzive, iar numeroși artiști și-au exprimat public opoziția față de colaborarea instituției cu Felix Alexa.

Amintim că, la sfârșitul lunii trecute, actorul și cântărețul Tudor Chirilă a criticat lipsa de reacție a colegilor de breaslă după angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național din București (TNB).

Într-o postare pe Facebook, Tudor Chirilă a vorbit despre mentalitatea care continuă să domine lumea teatrului. 

„Bă, uite care e treaba, în meseria asta dacă vrei să reușești e bine să-ți vezi de treaba ta, ține-ți părerile pentru tine, stai în banca ta, nu ieși în evidență decât pe scenă. E important să te ai bine cu toată lumea, că nu știi de unde sare iepurele. Lasă-i pe alții să fie eroi, tu mergi pe drumul tău. Nu e bine mă să te cerți, nici cu colegii, nici cu regizorii, nici cu directorul. Că oamenii sunt ranchiunoși, iar tu vrei să joci”, a scris atunci artistul.

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