Ministra Culturii anunță toleranță zero față de hărțuire și abuz, după controversele legate de angajarea regizorului Felix Alexa la TNB

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat că instituțiile publice de cultură aflate în subordinea ministerului vor fi monitorizate pentru a verifica respectarea obligațiilor legale privind prevenirea și combaterea hărțuirii. Declarația vine după criticile apărute în urma angajării regizorului Felix Alexa pentru un spectacol la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală formulate la adresa acestuia.

Ministra Culturii, Ioana Ciocan.

„În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz și vom urmări respectarea obligațiilor legale de prevenire și combatere a acestor fapte”, a transmis Ioana Ciocan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministra a încurajat persoanele care se confruntă cu asemenea situații în instituțiile de cultură să le semnaleze la adresa sesizarihartuire@cultura.ro. Potrivit acesteia, comisia dedicată va analiza sesizările și va propune măsurile prevăzute de lege.

„Nimeni nu trebuie să se teamă de consecințe profesionale pentru că a vorbit”, a subliniat Ioana Ciocan.

Ministra a precizat că deciziile privind angajările și personalul aparțin managerilor instituțiilor, însă ministerul va urmări dacă acestea respectă obligațiile legale în privința prevenirii și combaterii hărțuirii.

„Fiecare sesizare va fi tratată cu seriozitate și fermitate, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate”, a transmis aceasta.

Felix Alexa urmează să monteze spectacolul „Tartuffe”, de Molière, la Teatrul Național din București. Din distribuție fac parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marius Manole și Emilia Popescu, alături de alți actori.

Acuzațiile la adresa regizorului au fost documentate într-o investigație jurnalistică

Numele lui Felix Alexa a apărut într-o investigație publicată în cadrul proiectului „Catedra de Abuz”, care a documentat experiențele unor foști și actuali studenți din sistemul universitar de teatru și film. Potrivit relatărilor publicate, 14 studenți și studente au povestit despre experiențe pe care le-au asociat cu hărțuirea și abuzul, inclusiv avansuri, mesaje insistente, urmărire și presiuni profesionale.

În urma investigației, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București a interzis relațiile dintre profesori și studenți, potrivit informațiilor prezentate în articolul News.ro.