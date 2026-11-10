 „Nu spectacolul era problema, ci regizorul”. Scandal la TNB după suspendarea repetițiilor la „Tartuffe” | adevarul.ro
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„Nu spectacolul era problema, ci regizorul”. Scandal la TNB după suspendarea repetițiilor la „Tartuffe”

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Anunțul TNB privind suspendarea repetițiilor pentru „Tartuffe” a stârnit noi critici din partea publicului. Spectatorii cer explicații despre situația regizorului Felix Alexa, vizat de acuzații de hărțuire și comportament abuziv.

Repetiţiile la spectacolul regizat de Felix Alexa au fost suspendate.
Repetiţiile la spectacolul regizat de Felix Alexa au fost suspendate. Foto: TNB

La o zi după întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Culturii, Teatrul Naţional Bucureşti a anunțat, marţi, 10 noiembrie, că a decis suspendarea repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, de Molière, în regia lui Felix Alexa. Măsura este prezentată drept una de organizare a activității și va rămâne în vigoare până la clarificarea situației controversatului regizor, acuzat de hărţuire şi abuz.

„Teatrul Național «I.L. Caragiale» din București a decis, având în vedere și întrevederea cu reprezentanții Ministerului Culturii, suspendarea repetițiilor spectacolului «Tartuffe», ca măsură de organizare a activității, până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului. Publicul va fi informat cu privire la evoluția proiectului prin canalele oficiale ale teatrului”, a transmis instituția pe Facebook.

„Un asemenea comunicat ne insultă neuronul!!!”

În comentariile de la anunț, mai mulți utilizatori au atras atenția că suspendarea repetițiilor nu răspunde întrebărilor legate de Felix Alexa.

Unul dintre mesajele care au sintetizat această nemulțumire a fost: „Nu spectacolul era problema, ci regizorul. Vă ascundeți în spatele unor formulări administrative.”

Alți spectatori au întrebat dacă regizorul continuă să fie plătit din bani publici, în condițiile în care proiectul a fost oprit.

„Stați un pic! Asta înseamnă că «maestrul» f.a. este plătit în continuare din bani publici, însă fără activitate. N-ați rezolvat nimic. Nu spectacolul e problema, ci «maestrul»”.

„Banii noştri merg în continuare pe salariul lui Alexa?”

„Deci agresorul este în continuare pe statul de plată și i se permite accesul la victime, nu?”

„Parcă nu era nici o problemă cu Felix în comunicatul pe care l-ați dat zilele trecute și pe care l-ați șters...”

„Doamna manager de la cel mai mare teatru din România o fi evaluat prejudiciul de imagine produs sau practică managementul balcanic? Un asemenea comunicat ne insultă neuronul!!! Ne așteptam la o desolidarizare masivă a actorilor din TNB şi nu numai faţă de un asemenea simulacru de management!”

„Vă rugăm să comunicați public și care este statutul actual al regizorului, nu doar al spectacolului. Mai ocupă acesta o poziție în cadrul TNB? Este în continuare remunerat? Contractul său a fost suspendat sau rămâne în vigoare?

Considerăm că publicul are dreptul să știe ce măsuri concrete au fost luate în privința regizorului, în contextul acuzațiilor de abuz și hărțuire sexuală, nu doar ce se întâmplă cu repetițiile spectacolului”, sunt doar câteva dintre nemulțumirile exprimate de spectatori în legătură cu deciziile managerului de la TNB.

Vă reamintim că discuțiile au apărut odată cu angajarea regizorului Felix Alexa pentru stagiunea 2026-2027, care a provocat proteste în comunitatea teatrală, după ce au în spaţiul public au circulat acuzații de hărțuire și comportament abuziv formulate de foste studente și colaboratoare.

Numeroși actori au semnat o petiție adresată Ministerului Culturii, iar mai multe nume din lumea teatrului au cerut conducerii TNB să reanalizeze colaborarea şi în timp ce alţii, care fuseseră anunțați în proiect, au renunțat la colaborare.

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