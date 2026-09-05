Record la 18 ani: lăsat fără BMW după ce a fost prins de trei ori la volan fără permis. Judecătorii invocă o „perseverență infracțională ieșită din comun”

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj i-au confiscat BMW-ul unui tânăr de 18 ani, după ce a fost prins de trei ori fără permis. Instanța a apreciat că acesta a manifestat o „perseverență infracțională ieșită din comun”, iar la ultima faptă a fugit de polițiști și a condus periculos. Decizia judecătorilor este definitivă.

Foto: BMW

Potrivit Știri de Cluj, tânărul și-a cumpărat BMW-ul Seria 5, însă nu avea permis auto. Cu toate acestea, a condus mașina în mod repetat. Pe 30 iulie 2025, acesta a urcat la volanul mașinii, alături de încă patru persoane, moment în care a fost oprit în trafic.

Polițiștii au constatat că tânărul nu avea permis de conducere, însă primul contact cu oamenii legii și deschiderea unui dosar penal nu l-au determinat să renunțe la condusul fără permis.

A doua oară, pe 2 august 2025, acesta s-a urcat din nou la volanul mașinii și s-a deplasat pe o distanță mult mai lungă, de aproximativ 100 de kilometri. În BMW se aflau alți doi pasageri. S-a ales și de acea dată cu sancțiuni.

Nu s-a lăsat convins nici de această dată, iar, pe 8 noiembrie 2025, polițiștii l-au observat pe DJ 151, în localitatea Sigmir.

Oamenii legii știau că nu deține permis de conducere, fiind deja cercetat pentru fapte similare. Când i-au făcut semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, tânărul nu s-a conformat.

A accelerat, iar polițiștii au pornit în urmărirea lui. Cursa s-a întins pe aproximativ doi kilometri, timp în care tânărul a făcut depășiri peste linia continuă și a circulat cu viteză mare. În cele din urmă, a abandonat mașina și a fugit pe jos.

Curtea a arătat că acesta i-a pus în pericol pe ceilalți participanți la trafic, pietoni și polițiști, dar și propria viață, „doar hazardul” împiedicând producerea unui accident.

BMW-ul avea ITP-ul expirat și nu avea RCA valabil, iar testele pentru alcool și droguri au fost negative.

În primă instanță, tânărul a primit o pedeapsă rezultantă de un an, 8 luni de închisoare, cu suspendare, iar Judecătoria a respins confiscarea BMW-ului. Parchetul a atacat decizia, iar Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea mașinii și a majorat pedeapsa la un an, 9 luni și 10 zile, menținând suspendarea.

Tânărul a manifestat o „perseverență infracțională ieșită din comun”, spun judecătorii

BMW-ul Seria 5 E60, cu motor de 2,5 litri și 177 CP, fusese evaluat la 29.097 de lei.

Curtea de Apel Cluj a afirmat că acesta nu s-a aflat la „un simplu contact cu legea penală”, ci a manifestat o „perseverență infracțională ieșită din comun”, conducând fără permis pe distanțe importante și ajungând, la ultima faptă, să fugă de polițiști cu viteză și să efectueze depășiri periculoase peste marcajul continuu.

În motivarea hotărârii, magistrații vorbesc despre „fenomenul social extrem de periculos al tinerilor teribiliști” care folosesc mașinile puternice pentru afirmare și sfidează legea.

De aceea, magistrații au concluzionat că interesul public privind siguranța rutieră și protejarea vieții celorlalți participanți la trafic primează în fața dreptului de proprietate al tânărului.

„Interesul public de a proteja siguranța rutieră și viața celorlalți participanți la trafic primează în mod absolut în fața dreptului de proprietate al inculpatului asupra unui bun cu care a generat un pericol social de o gravitate extremă”, au reținut judecătorii de la Curtea de Apel Cluj.

Instanța a stabilit că BMW-ul a fost folosit direct și repetat pentru comiterea infracțiunilor și a dispus confiscarea definitivă a mașinii. Sechestrul rămâne instituit până la realizarea confiscării.