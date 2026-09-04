Un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști în noaptea de joi spre vineri, după ce a refuzat să oprească la semnalele agenților. Șoferul a fost oprit în orașul Podu Iloaiei cu ajutorul unui dispozitiv de tip spike-strip.

Un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști în noaptea de joi spre vineri. Foto: arhivă

Polițiștii Biroului Rutier Iași au observat, pe strada Silvestru, un autoturism care circula noaptea fără luminile de întâlnire aprinse și care nu avea montată plăcuța de înmatriculare pe bara din față.

Echipajul a efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea mașinii, însă conducătorul auto a continuat să meargă. Autoturismul a părăsit municipiul Iași pe DE 583, în direcția Lețcani, iar polițiștii au alertat mai multe echipaje.

În zona orașului Podu Iloaiei, polițiștii au folosit un dispozitiv de oprire forțată de tip spike-strip. Roțile autoturismului au fost avariate, iar mașina s-a oprit. Tânărul a fost încătușat și preluat de oamenii legii.

La volan se afla un tânăr de 18 ani, iar în autoturism mai erau doi pasageri, de 19 și 21 de ani. Șoferul a fost testat pentru alcool și consum de droguri, rezultatele fiind negative.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul nu avea ITP valabil și nici asigurare RCA. Tânărul a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut pentru suspendarea dreptului de a conduce timp de 120 de zile.

Polițiștii au retras și certificatul de înmatriculare, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 12.380 de lei.