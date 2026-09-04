Trei persoane au murit într-un accident pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Traficul blocat pe sensul spre Craiova

Trei persoane au murit, iar alte două au nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident produs vineri pe DEx12 Craiova-Pitești, în apropierea localității Priseaca, județul Olt. Circulația rutieră este oprită pe sensul de mers spre Craiova.

Trei persoane au murit în urma accidentului Foto: Facebook / DRDP Craiova

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 65, în urma unei coliziuni între un ansamblu rutier și o autoutilitară. În urma impactului, trei persoane au decedat, iar alte două necesită îngrijiri medicale.

DRDP Craiova informează că circulația este blocată pe sensul Pitești-Craiova, între nodul Negreni și nodul Valea Mare-Slatina.

Din primele informații transmise de DRDP Craiova, în eveniment au fost implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă.

Anterior producerii accidentului, autotrenul a suferit o defecțiune tehnică, respectiv o explozie de anvelopă. Acesta a trecut de parcarea situată la kilometrul 67, unde putea opri în condiții de siguranță pentru verificări și eventuale intervenții tehnice, și a continuat deplasarea aproximativ un kilometru. Ulterior, autotrenul a oprit pe acostament, ocupând parțial banda 1.

1/3 Accident pe DEx12 Craiova-Pitești Foto: Facebook / DRDP Craiova

O echipă tehnică din cadrul CIC Negreni se deplasa către autotren pentru a interveni și pentru a asigura balizarea și semnalizarea acestuia. Membrii echipei au oprit pentru îndepărtarea de pe carosabil a resturilor de anvelopă rezultate în urma defecțiunii și se deplasau către autotren pentru semnalizarea acestuia.

„Din păcate, evenimentul rutier s-a produs chiar în momentul în care echipa tehnică se afla în apropierea autotrenului, înainte ca acesta să poată fi balizat corespunzător”, a transmis DRDP Craiova.

Ulterior, DRDP Craiova a precizat că angajații săi nu au fost implicați în evenimentul rutier.