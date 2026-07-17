 Urmărire pe Faleza Dunării din Galați, după ce adolescenți pe trotinetă electrică au refuzat să oprească la semnalul polițiștilor | adevarul.ro
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Video Urmărire pe Faleza Dunării din Galați, după ce adolescenți pe trotinetă electrică au refuzat să oprească la semnalul polițiștilor

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Doi adolescenți aflați pe aceeași trotinetă electrică au fost opriți de polițiști pe Faleza Dunării din Galați, după ce conducătorul acesteia a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii. Adolescentul de 16 ani, aflat la ghidon, a fost amendat cu 1.730 de lei. 

Incidentul a avut loc în noaptea de 16 spre 17 iulie 2026, pe Faleza Dunării din Galați. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Galați, aflați în timpul unei acțiuni de patrulare și supraveghere a traficului rutier, au observat un minor care se deplasa cu o trotinetă electrică pe partea carosabilă a drumului.

Adolescentul, în vârstă de 16 ani, nu purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, deși se deplasa pe timpul nopții, și transporta pe trotinetă o altă persoană. 

Deși i s-a solicitat oprirea prin semnal regulamentar, acesta nu a respectat indicațiile polițiștilor și a continuat deplasarea. 

„În cursul nopții de 16 spre 17 iulie 2026, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Galați, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe linie de patrulare și supraveghere a traficului rutier pe Bulevardul Marea Unire din municipiul Galați, au depistat în flagrant un minor în vârstă de 16 ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică pe partea carosabilă a drumului, fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante și transporta pe trotinetă o altă persoană, de asemenea minoră”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Urmarire cu poliția pe Faleza din Galați Foto: arhivă, adevărul
Urmarire cu poliția pe Faleza din Galați Foto: arhivă, adevărul

Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în primele șase luni ale anului 2026, în județ au fost înregistrate 33 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice.

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