Reacția CFR Călători după ce imaginile cu gândacii din trenul spre Otopeni au devenit virale: „Aduşi prin bagaje”

CFR Călători a ajuns din nou în centrul atenției după ce un pasager a surprins într-o înregistrare mai mulți gândaci deplasându-se pe podeaua trenului care leagă Gara de Nord de Aeroportul Otopeni.

Imaginile, distribuite masiv pe rețelele sociale, au provocat reacții puternice de indignare, mai ales în condițiile în care trenul este folosit zilnic de mii de persoane, inclusiv de turiști care sosesc în România și de diplomați aflați în vizite oficiale.

Autorul filmării a comentat sarcastic situația: „Sunt de-ai casei. Nu sunt rari, da-s mari” şi „CFR … vă dorim călătorie plăcută cu gândaci spre aeroport”, iar reacțiile internauților au fost pe măsură.

„Aveți un pasager cărui-i trebuie bilet aici”, a scris un utilizator de Facebook.

Multe dintre comentarii au subliniat impactul negativ asupra imaginii României:

„Ne mirăm că turiștii ne ocolesc, dar le arătăm ce înseamnă România încă din tren”, a scris un utilizator revoltat.

Criticile au vizat în principal lipsa igienei, controalele insuficiente și dezinteresul față de condițiile în care sunt transportați pasagerii, unii internaționali.

Ce spune CFR

CFR Călători a emis un punct de vedere în care confirmă că automotorul filmat a fost scos din circulație chiar în cursul zilei de joi, 4 decembrie, potrivit aceleiaşi surse.

Astfel, compania feroviară a anunţat că garnitura este supusă unei proceduri complete de dezinsecție, cu o durată de 36 de ore, iar pe traseu a fost introdus un alt tren, astfel încât circulația spre aeroport să nu fie afectată.

„Soluția specială de dezinsecție va fi aplicată în toate spațiile automotorului, nu doar pe podea, iar procedura va fi reluată după 7 zile, timp de o lună de zile. În locul automotorului afectat a fost introdus în circulaţie alt material rulant”, a transmis CFR Călători.

Pentru prima dată, CFR Călători oferă detalii clare despre frecvența procedurilor de igienizare.

„Toate vagoanele și automotoarele din parcul activ sunt supuse regulat unor operațiuni amănunțite de dezinsecție și deratizare cu soluții omologate de Ministerul Sănătății.

* Salubrizarea se efectuează la fiecare 24 de ore, pentru fiecare tren;

* Deratizarea și dezinsecția presupun imobilizarea trenului timp de 36 de ore;

* Procedura standard se aplică o dată pe lună sau la fiecare 7 zile timp de o lună, în cazurile speciale”, a precizat compania.

Totodată, deşi recunoaşte problema, compania transferă parțial responsabilitatea asupra călătorilor: „Prezența insectelor în trenuri (gândaci şi ploşniţe) apare, în majoritatea cazurilor, ca urmare a introducerii lor accidentale din exterior, de obicei prin bagajele călătorilor”.