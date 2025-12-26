search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Deputat SOS, surprins la Parlament cu un Mercedes de lux care nu apare în acte. Ce mașină figurează în declarația sa de avere

0
0
Publicat:

Mihai Caragață, deputat SOS România ales în 2024, a fost surprins venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE de aproximativ 123.000 de euro, deși în declarația sa de avere figurează doar o Dacia 1300 fabricată în 1980.

Deputatul SOS Mihai Caragață a venit la Parlament cu un SUV Mercedes GLE FOTO: HotNews
Deputatul SOS Mihai Caragață a venit la Parlament cu un SUV Mercedes GLE FOTO: HotNews

În declarația de avere depusă în iunie 2025, deputatul de Ialomița nu a menționat Mercedesul GLE. Despre acest autoturism, Caragață a explicat pentru Hotnews.ro: „E pe firmă mașina, sunt acționar majoritar. Folosesc mașina în mod uzual, este mașina firmei, dar eu sunt acționar majoritar, mă ocup de acțiunile societății, mi se pare normal”.

Deputatul susține că autoturismul a fost achiziționat înainte de a intra în politică și că deducerea de TVA a fost realizată pe perioada în care era administrator. „Acum nu mai deduc TVA pentru reparații sau asigurări, având în vedere că dețin service-uri auto și spălătorii”, a adăugat el.

Firma Auto Gold Bussines din Ialomița, unde Caragață este asociat unic, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 2,7 milioane de lei și un profit de 202.407 lei. Deputatul a încasat dividende de 145.000 de lei, conform declarației sale de avere.

Și alți deputați SOS folosesc mașini de lux „pe firmă”

Deputatul Vlad-Andrei Vodra, ales pe listele SOS România din Bihor, a fost filmat conducând un alt SUV Mercedes GLE. În declarația sa de avere figurează doar două mașini: un Fiat și un VW, ambele din 2013. Despre Mercedes, Vodra a declarat: „Mașina este pe o firmă, firma apare în declarația de avere. Firma se numește Auto Vest. Vă garantez că este în regulă. 2.000 de euro plătesc chirie pentru mașină”.

Documentele consultate de Hotnews.ro arată că firma Auto Vest este deținută de Avram Stănosoiu Constantin, nu de Vodra, care este asociat în alte firme, inclusiv AVV Parts Logistics.

Cei doi deputați SOS nu sunt singurii care folosesc mașini de lux ce nu apar în declarațiile de avere. Un deputat PSD de Cluj conduce, de asemenea, un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în documentele oficiale.

Regulile privind mașinile de lux ale parlamentarilor

Potrivit legislației, parlamentarii nu sunt obligați să includă în declarațiile de avere vehiculele înregistrate pe firmele la care sunt acționari sau asociați. Totuși, utilizarea acestora trebuie justificată: fie nu se deduce TVA-ul la achiziție, fie sunt necesare documente care să ateste folosirea legală a mașinii. Constituția prevede că declarațiile de avere nu sunt publice, ci trebuie depuse la Agenția Națională de Integritate.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Dezvăluiri fabuloase ale lui Ilie Năstase în cartea autobiografică: „Am avut 2.500 de femei!”. Cine l-a depășit pe „Nasty” în Topul Gagicarilor
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Digi RCS-RDS face o mișcare puternică pe piața TV prin cablu. Decizia care îi...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
De ce ne îngrășăm de sărbători. Nutriționistul Teodor Mălăncioiu demontează mituri
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit