Deputat SOS, surprins la Parlament cu un Mercedes de lux care nu apare în acte. Ce mașină figurează în declarația sa de avere

Mihai Caragață, deputat SOS România ales în 2024, a fost surprins venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE de aproximativ 123.000 de euro, deși în declarația sa de avere figurează doar o Dacia 1300 fabricată în 1980.

În declarația de avere depusă în iunie 2025, deputatul de Ialomița nu a menționat Mercedesul GLE. Despre acest autoturism, Caragață a explicat pentru Hotnews.ro: „E pe firmă mașina, sunt acționar majoritar. Folosesc mașina în mod uzual, este mașina firmei, dar eu sunt acționar majoritar, mă ocup de acțiunile societății, mi se pare normal”.

Deputatul susține că autoturismul a fost achiziționat înainte de a intra în politică și că deducerea de TVA a fost realizată pe perioada în care era administrator. „Acum nu mai deduc TVA pentru reparații sau asigurări, având în vedere că dețin service-uri auto și spălătorii”, a adăugat el.

Firma Auto Gold Bussines din Ialomița, unde Caragață este asociat unic, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 2,7 milioane de lei și un profit de 202.407 lei. Deputatul a încasat dividende de 145.000 de lei, conform declarației sale de avere.

Și alți deputați SOS folosesc mașini de lux „pe firmă”

Deputatul Vlad-Andrei Vodra, ales pe listele SOS România din Bihor, a fost filmat conducând un alt SUV Mercedes GLE. În declarația sa de avere figurează doar două mașini: un Fiat și un VW, ambele din 2013. Despre Mercedes, Vodra a declarat: „Mașina este pe o firmă, firma apare în declarația de avere. Firma se numește Auto Vest. Vă garantez că este în regulă. 2.000 de euro plătesc chirie pentru mașină”.

Documentele consultate de Hotnews.ro arată că firma Auto Vest este deținută de Avram Stănosoiu Constantin, nu de Vodra, care este asociat în alte firme, inclusiv AVV Parts Logistics.

Cei doi deputați SOS nu sunt singurii care folosesc mașini de lux ce nu apar în declarațiile de avere. Un deputat PSD de Cluj conduce, de asemenea, un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în documentele oficiale.

Regulile privind mașinile de lux ale parlamentarilor

Potrivit legislației, parlamentarii nu sunt obligați să includă în declarațiile de avere vehiculele înregistrate pe firmele la care sunt acționari sau asociați. Totuși, utilizarea acestora trebuie justificată: fie nu se deduce TVA-ul la achiziție, fie sunt necesare documente care să ateste folosirea legală a mașinii. Constituția prevede că declarațiile de avere nu sunt publice, ci trebuie depuse la Agenția Națională de Integritate.