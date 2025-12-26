Incendiu într-un bloc din Năvodari, izbucnit de la instalația unui brad. 26 de persoane s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit în a doua seară de Crăciun - 26 decembrie - într-un apartament dintr-un bloc din Năvodari, județul Constanța. Pompierii au indicat și cauza: o instalație de brad.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor, potrivit CT100.ro.

„Incendiul s-a manifestat la nivelul balconului unui apartament situat la etajul patru, pe o suprafață de aproximativ patru metri pătrați”, a precizat ISU Constanța.

După ce s-a dat alerta, s-au autoevacuat 26 de persoane – 23 de adulți și 3 minori – toate conștiente și cooperante.

„Două persoane adulte au necesitat îngrijiri medicale, prezentând atacuri de panică, fiind asistate la fața locului de echipajul medical”, mai arată ISU Constanța.

Potrivit primelor informații furnizate de pompieri, fumul provenea de la o instalație de brad aflată pe balconul locuinței.

Intervenția pompierilor a prevenit extinderea incendiului la restul apartamentului și la locuințele învecinate.

Tot vineri, un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar alte câteva au fost ajutate de pompieri să iasă din imobil. Echipajele de intervenție au salvat un cățeluș dintr-o locuință inundată cu fum.

Amintim că, în urmă cu cinci ani, 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Galaţi în urma unui incendiu. Focul a pornit de la un scurtcircuit produs la instalaţia electrică a unui brad. Opt persoane au primit îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu fum şi au suferit atacuri de panică. Cinci adulţi şi un copil au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare.