O campioană la gimnastică ritmică a murit la vârsta de doar 18 ani

Isabelle Marciniak (18 ani), campioană națională de juniori la gimnastică ritmică în Brazilia, a murit miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Sportiva era considerată o „bijuterie” a gimnasticii ritmice din această țară.

„Federația de Gimnastică din Paraná primește cu mare tristețe vestea decesului fostei gimnaste Isabelle Marciniak. Isabelle a făcut parte din istoria Clube Agir, unde a obținut victorii importante și a strălucit în campionatele din Paraná și Brazilia. Printre ultimele sale realizări se remarcă titlul de campioană cu trio-ul adult al Clubului Agir, în 2023, rezultatul angajamentului și spiritului său de echipă”, se arată pe pagina de Facebook a organizației.

Federația de Gimnastică din Paraná a transmis condoleanțe familiei și prietenilor

„În acest moment de doliu, suntem alături de familia, prietenii, colegii de echipă, antrenorii și întreaga comunitate de gimnastică. Fie ca povestea ei, pasiunea pentru sport și memoria ei să rămână o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în gimnastică ca instrument de dezvoltare și transformare umană. Condoleanțe. Odihnește-te în pace”.

O „bijuterie” a gimnasticii ritmice braziliene

Sportiva fost campioană națională în 2019 și 2021, fiind considerată o „bijuterie” a gimnasticii ritmice braziliene, potrivit G1.globo.com.

Isabelle Marciniak a murit din cauza Limfomului Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic.

Tânăra era internată în Curitiba, la Hospital Nossa Senhora das Graças, unde a pierdut lupta cu boala, la doar 18 ani.