Protestul oierilor continuă miercuri în Piața Victoriei. Mai mulți ciobani au rămas peste noapte în fața Guvernului

Protestul crescătorilor de animale continuă miercuri, 16 septembrie, în Capitală, după manifestațiile tensionate de marți din fața Guvernului, soldate cu violențe și rețineri. O parte dintre oierii veniți la București au rămas peste noapte în Piața Victoriei, anunțând că își vor relua acțiunile azi.

Mai mulți protestatari au rămas peste noapte în Piața Victoriei Foto: Facebook MAI

Protestatarii nu sunt descurajați de reținerile operate marți la manifestația violentă din Piața Victoriei, unde cei care au încercat să deturneze acțiunea fermierilor au aruncat cu pietre în jandarmi și au încercat să rupă cordonul de protecție din fața Guvernului.

O parte dintre ciobani au ales să își petreacă noaptea în apropierea Palatului Victoria, dormind pe asfalt, pe bănci sau pe spațiile verzi din zonă și sunt pregătiți să continue protestul potrivit Mediafax.

Imaginile surprinse târziu în noapte arată oameni veniți din diferite zone ale țării care au rămas în centrul Capitalei, semn că manifestația nu s-a încheiat odată cu dispersarea mulțimii. Unii protestatari și-au întins pături pe gazon, în timp ce alții au încercat să se odihnească direct pe caldarâm.

Participanții susțin că sunt pregătiți să continue protestele și în zilele următoare, până când autoritățile vor răspunde revendicărilor formulate de reprezentanții sectorului agricol.

„Continuăm mâine. Astăzi am avut instigatori și a ieșit cu balamuc. Au venit oameni care nu erau de-ai noștri și au provocat incidente”, a declarat o femeie care a rămas peste noapte în Piața Victoriei.

Un alt protestatar a afirmat că grupul va părăsi temporar zona, însă se așteaptă ca în zilele următoare să sosească noi participanți la manifestație.

Potrivit Jandarmeriei, incidentele de marți s-au soldat cu zeci de persoane conduse la secțiile de poliție și mai multe persoane rănite, inclusiv jandarmi. Fermierii cer, printre altele, ridicarea restricțiilor privind exportul de animale vii, despăgubiri pentru culturile afectate de secetă și modificarea unor măsuri sanitare aplicate sectorului zootehnic.

Primarul Sectorului 1 anunță sesizări după incidentele din Piața Victoriei: „Huliganismul nu este o formă de protest”

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, a anunțat că a sesizat instituțiile competente în legătură cu distrugerile produse în urma protestului din Piața Victoriei și a transmis că persoanele responsabile vor fi trase la răspundere pentru prejudiciile create.

Într-un mesaj publicat marți seară, edilul a făcut distincția între dreptul la protest și actele de vandalism care au avut loc în timpul manifestației.

„Dreptul de a protesta nu se discută. Îl susţin. Huliganismul nu este o formă de protest, ci o formă de vandalism. Democraţia îţi dă libertatea de a-ţi striga nemulţumirea şi de a-ţi apăra drepturile. Nu îţi dă însă dreptul să distrugi ceea ce aparţine comunităţii. În Piaţa Victoriei au rămas plante smulse, dale sparte şi lucrări abia finalizate, deja deteriorate. Paguba se ridică la zeci de mii de lei. Nu din buzunarul celor care au provocat-o, ci din buzunarele tuturor cetăţenilor. Agricultorii care au venit să-şi apere drepturile nu au nicio vină”, a transmis George Cristian Tuță.

Edilul a precizat că autoritățile au fost sesizate și că persoanele care au provocat distrugerile vor fi identificate.

Totodată, George Cristian Tuță a lansat un apel pentru desfășurarea pașnică a protestelor și pentru evitarea incidentelor care pot afecta cauza celor care ies în stradă.

„Fac un apel la responsabilitate: protestaţi, exprimaţi-vă nemulţumirile şi apăraţi-vă drepturile, dar faceţi-o paşnic. O cauză legitimă nu trebuie compromisă prin distrugeri”, a adăugat edilul.

Amintim că marți, 15 septembrie, Ilie Bolojan a a transmis că protestele pașnice reprezintă o manifestare firească a democrației, însă a condamnat violențele și pe cei care încearcă să deturneze astfel de manifestații.

„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.