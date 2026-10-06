 Au fost reluate căutările marinarului dispărut după atacul cu drone asupra navei scufundate în Marea Neagră | adevarul.ro
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Au fost reluate căutările marinarului dispărut după atacul cu drone asupra navei scufundate în Marea Neagră

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Căutările marinarului dat dispărut după atacul cu drone asupra unei nave comerciale în Marea Neagră au fost reluate marți dimineață. Nava transporta cereale din Ucraina către Italia și a fost lovită luni, 5 octombrie, în zona platformei petroliere Pescăruș, în apropierea litoralului românesc.

Căutările marinarului dat dispărut după atacul cu drone au fost reluate marți dimineață.
Căutările marinarului dat dispărut după atacul cu drone au fost reluate marți dimineață. Foto: MAI

Autoritatea Navală Română a dispus reluarea operațiunilor de căutare la ora 06.30, în zona economică exclusivă a României. La intervenție participă o navă a Gărzii de Coastă și o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Este căutat bucătarul aflat la bordul navei, care nu a fost găsit după atac. Acesta fie ar fi rămas blocat în interiorul navei, fie ar fi ajuns în apa mării, conform Digi24.

Două persoane au murit, 11 marinari au fost salvați

Potrivit mărturiilor marinarilor supraviețuitori, nava turcească a fost lovită de trei drone: două maritime și una aeriană. Două persoane au murit, printre care și comandantul navei.

Echipajele române de intervenție au reușit să salveze 11 marinari. Trei dintre aceștia au fost transportați luni la Constanța cu un elicopter și internați în spital. Starea lor de sănătate este bună.

Ceilalți opt marinari salvați au fost externați și sunt cazați în prezent la un hotel din Constanța. Marinarii originari din Azerbaidjan și India urmează să fie repatriați în zilele următoare.

Autoritățile române continuă operațiunile pentru găsirea marinarului dispărut și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs atacul. Cel mai probabil, incidentul va face obiectul unei anchete pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

Zelenski, reacție după atacul asupra navei turcești din Marea Neagră: „Un atac teribil, comis de două drone rusești”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după atacul asupra navei turcești Royad Mammadov, lovită de două drone în Marea Neagră, în apropierea unei platforme românești. Potrivit lui Zelenski, nava transporta porumb, iar la bord se aflau membri ai echipajului din Azerbaidjan și India.

„Un atac oribil, comis de două drone rusești, asupra unei nave civile în ape neutre, care transporta porumb și aparținea Turciei. La bord se aflau cetățeni din Azerbaidjan și India. Din păcate, până în prezent, se știe că căpitanul navei a decedat. Îmi exprim condoleanțele. Soarta unei alte persoane este încă necunoscută. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, dintre care unul a fost rănit”, a scris Volodimir Zelenski, pe X.

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