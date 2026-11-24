Uniunea Europeană a înregistrat o rată record de ocupare a forței de muncă în al doilea trimestru din 2026, însă România continuă să se situeze sub media europeană. Mai mult, aproape unul din cinci tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani nu are un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională, potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European.

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Rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a ajuns la 76,4% la nivelul UE în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent. Pentru întregul an, Comisia Europeană estimează că numărul persoanelor ocupate va fi cu peste 800.000 mai mare decât în 2025.

Cu toate acestea, ritmul de creare a locurilor de muncă începe să încetinească, iar evoluția pieței muncii ridică noi provocări, în special în ceea ce privește accesul tinerilor la primele oportunități profesionale.

„Europa are o rată record de ocupare. În Uniune, numărul persoanelor care lucrează este cu 800.000 mai mare decât în 2025. În același timp, vedem o rată de ocupare mai lentă la locurile de muncă pentru debutanți, ocupate preponderent de tineri. Una dintre explicații ar putea fi evoluția inteligenței artificiale. Tocmai de aceea este important ca statele membre să investească tot mai mult în capitalul uman și în competențe”, a declarat Roxana Mînzatu.

România, cu o rată de ocupare de 69%, față de 76,1% la nivel european

Datele pentru 2025 arată că România se confruntă în continuare cu dificultăți pe piața muncii. Rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani a coborât de la 69,5% în 2024 la 69% în 2025, în timp ce media Uniunii Europene a ajuns la 76,1%.

În aceeași perioadă, rata șomajului din România a crescut de la 5,4% la 6,1%, depășind ușor media europeană, de 6%. Șomajul de lungă durată a urcat, de asemenea, de la 1,8% la 2,1%, în timp ce la nivelul UE indicatorul a fost de 1,9%.

Una dintre cele mai importante probleme rămâne situația tinerilor. În 2025, 19,2% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu participau la nicio formă de educație sau formare profesională. Procentul este ușor mai mic decât cel din 2024, când ajunsese la 19,4%, dar rămâne considerabil mai mare decât media europeană, de 11%.

Nici diferențele de participare pe piața muncii între femei și bărbați nu s-au redus. Decalajul dintre rata de ocupare a celor două categorii a crescut de la 18,1 puncte procentuale în 2024 la 18,7 puncte procentuale în 2025, aproape dublu față de media UE, de 9,6 puncte procentuale.

O diferență importantă se observă și în cazul persoanelor cu dizabilități. Decalajul dintre rata de ocupare a persoanelor fără dizabilități și cea a persoanelor cu dizabilități a ajuns la 45,4 puncte procentuale în România, în creștere față de cele 44,8 puncte procentuale înregistrate în 2024. La nivel european, diferența este de 24,2 puncte procentuale.

Deși părăsirea timpurie a educației și formării este în scădere, nivelul rămâne ridicat. În România, indicatorul a coborât de la 16,8% în 2024 la 15,5% în 2025, însă este în continuare peste media europeană, de 9,1%.

O altă problemă este reprezentată de nivelul redus al competențelor digitale. În 2025, doar 31,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani aveau cel puțin competențe digitale de bază, față de 60,4% la nivelul Uniunii Europene. În 2023, procentul în România era de 27,7%.

Principalii indicatori ai pieței muncii din România, comparativ cu media UE

Foto: Comisia Europeană

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Inteligența artificială, o posibilă provocare pentru tinerii aflați la început de carieră

Comisia Europeană atrage atenția și asupra schimbărilor produse de inteligența artificială pe piața muncii. Analizele preliminare indică o creștere mai lentă a ocupării în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani în sectoarele în care tehnologiile AI sunt utilizate pe scară largă, inclusiv în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Deocamdată, nu există dovezi concludente că inteligența artificială ar provoca pierderi nete de locuri de muncă la nivel general sau în cazul posturilor destinate celor aflați la început de carieră. Evoluțiile pot avea mai multe explicații și trebuie urmărite în continuare.

Totuși, automatizarea unor activități realizate anterior de angajații debutanți ar putea schimba modul în care tinerii dobândesc experiență profesională și își dezvoltă competențele.

Prin Recomandarea privind capitalul uman, Comisia Europeană propune ca statele membre să pregătească tinerii pentru utilizarea inteligenței artificiale și să dezvolte competențele necesare pentru valorificarea acestei tehnologii.

Nevoia de pregătire nu îi vizează doar pe cei care intră acum pe piața muncii. Potrivit datelor prezentate de Comisie, 42% dintre persoanele chestionate consideră că trebuie să își îmbunătățească abilitățile de utilizare a AI, însă numai 15% au beneficiat de instruire în acest domeniu.

România, în analiză aprofundată la nivel european

Pe lângă problemele legate de ocupare și șomaj, România se confruntă și cu dificultăți sociale. Riscul de sărăcie sau excluziune socială continuă să afecteze o parte importantă a populației. În România, 27,4% dintre locuitori se află în această situație, procentul ajungând la 32,4% în cazul copiilor. La nivelul UE, valorile sunt de 20,9%, respectiv 24,3%.

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În acest context, România se numără printre cele nouă state membre pentru care Comisia Europeană va realiza o analiză aprofundată în a doua etapă a cadrului de convergență socială. Nu mai puțin de 13 indicatori sunt încadrați în cazul țării noastre la categoria „situație critică” sau „de urmărit”.

Evaluarea va urmări riscurile identificate și măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, inclusiv prin creșterea participării populației la piața muncii și reducerea deficitului de competențe.

La nivel european, economia este estimată să crească cu 1,4% atât în 2026, cât și în 2027. Evoluția are loc într-un context marcat de incertitudine geopolitică, presiuni asupra costurilor energiei și condiții mai dificile de finanțare.

Comisia Europeană estimează că, în absența actualelor dificultăți de pe piața energetică, în UE s-ar fi putut crea în 2026 cu aproximativ 440.000 de locuri de muncă în plus. Printre sectoarele cele mai afectate de costurile energiei se numără industria prelucrătoare, transporturile, construcțiile și comerțul.

Totodată, creșterea salariilor reale este estimată să încetinească de la 1,7% în 2025 la 0,6% în 2026.