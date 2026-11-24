Companiile britanice care furnizează echipamente și sprijin logistic forțelor armate ucrainene sunt expuse riscului unor acțiuni de sabotaj din partea Rusiei, inclusiv atacuri prin incendiere comise de agenți interpusi. Avertismentul a fost transmis de serviciul britanic de informații interne MI5 și de Ministerul Apărării de la Londra.

Directorul general al MI5, Sir Ken McCallum Foto: AFP

Alerta comună a fost emisă ca răspuns la „intensificarea tentativelor Moscovei de a desfășura acțiuni de sabotaj împotriva unor obiective europene asociate industriei de apărare în ultimele luni”, au precizat Autoritatea Națională pentru Securitate și Protecție (NPSA) și Ministerul britanic al Apărării.

NPSA, instituția care coordonează activitățile MI5 privind protecția împotriva amenințărilor de securitate, a declarat marți că aceste operațiuni implică, de regulă, utilizarea unor agenți interpusi și metode de sabotaj relativ simple, precum incendierea unor clădiri sau instalații.

Scopul acestor acțiuni este „subminarea sprijinului acordat Ucrainei” și ele pot face parte dintr-o campanie mai amplă de activități ostile, care include intimidarea unor persoane, spionaj și operațiuni de influențare a opiniei publice, a avertizat instituția.

„Dacă organizația dumneavoastră sprijină achizițiile militare sau furnizează echipamente forțelor armate ucrainene, aceasta ar putea deveni o țintă”, se arată în alertă.

Avertismentul se adresează în mod special companiilor britanice care oferă sprijin material direct armatei ucrainene. Acestea sunt îndemnate să își consolideze măsurile de securitate.

Printre recomandări se numără limitarea informațiilor disponibile public despre sediile, produsele, activitățile și angajații companiilor, pentru a reduce amprenta digitală a acestora.

Angajații ar trebui, de asemenea, să fie încurajați să își protejeze mai bine datele personale și să beneficieze de instruire suplimentară pentru a putea identifica și raporta activitățile suspecte.

Companiilor li s-a recomandat totodată să consolideze securitatea perimetrelor

Companiilor li s-a recomandat totodată să consolideze securitatea perimetrelor și să dezvolte o colaborare mai strânsă cu poliția locală și cu specialiștii în securitate și combaterea terorismului, potrivit alertei.

Avertismentul vine după o serie de declarații publice ale celor mai importanți oficiali britanici din domeniul informațiilor, care au atras atenția asupra amenințărilor la adresa securității naționale.

Luna trecută, directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, a subliniat, în prezentarea sa anuală privind amenințările la adresa Regatului Unit, necesitatea consolidării rezilienței în fața acestor riscuri.

Vineri, general-locotenentul Matthew Jones, șeful serviciului britanic de informații militare pentru apărare, a avertizat, la rândul său, asupra pericolelor reprezentate de războiul hibrid desfășurat de Rusia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut la Universitatea Cambridge.

Putin este supus presiunilor și devine mai agresiv

„Putin este supus presiunilor, iar acest lucru determină o abordare mai fermă și mai agresivă, în încercarea de a ne provoca”, a declarat Jones.

„Există prea multe exemple recente de comportament iresponsabil al Rusiei în care, dacă incidentul ar fi evoluat puțin diferit, consecințele ar fi putut fi extrem de grave”, a adăugat oficialul.

Acesta a amintit, în acest context, atacul prin incendiere asupra unei companii deținute de ucraineni în estul Londrei, despre care autoritățile britanice au afirmat că a fost susținut de Rusia.

Jones a menționat și incidentul din septembrie 2022, când un avion britanic de recunoaștere Rivet Joint a fost aproape doborât deasupra Mării Negre, precum și atacurile cu agent neurotoxic Noviciok de la Salisbury, care s-au soldat cu moartea unei persoane și ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Șeful serviciului britanic de informații militare a făcut referire și la un atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, Germania, comis în august de agenți interpusi ai Rusiei, precum și la o serie de scufundări ale unor nave comerciale în apele teritoriale ale României.

Publicarea alertei comune de marți coincide cu o reuniune cu ușile închise, programată în cursul dimineții, la care reprezentanți ai guvernului britanic au prezentat informări privind securitatea unor directori de rang înalt și reprezentanți ai industriei de apărare din Regatul Unit.