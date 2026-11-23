Cristela Georgescu a ieșit în fața locuinței din Mogoșoaia pentru a-i saluta pe susținătorii care așteptă întoarcerea soțului său acasă. Aceasta le-a împărțit bomboane și le-a mulțumit celor care i-au fost alături lui Călin Georgescu în perioada în care s-a aflat în arest preventiv.

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale Foto: Mediafax

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a transmis și un mesaj în care le-a mulțumit susținătorilor, jurnaliștilor independenți și soțului său pentru felul în care a traversat această perioadă.

„Tuturor le spun un cuvânt atât de mic: mulțumesc. Pentru cei care au considerat altfel și au acționat uitând ce înseamnă a fi om, a fi creștin, le spun: Dumnezeu să-i ierte. Există legi duhovnicești și va fi foarte greu de îndurat dreptatea lui Dumnezeu.

Le mulțumesc jurnaliștilor independenți care au fost alături de noi. Îi mulțumesc și lui Călin că ne-a arătat ce înseamnă bucuria din suferință, credința, simplitatea nădejdii”, a declarat Cristela Georgescu.

Călin Georgescu a părăsit luni, 23 noiembrie, Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. El se va întoarce la locuința din Mogoșoaia, unde va executa noua măsură preventivă.

La plecarea din arest, fostul candidat la prezidențiale le-a transmis un mesaj susținătorilor care l-au așteptat, afirmând că nu s-a considerat niciodată lipsit de libertate.

„Nu am fost în arest, s-a închis doar ușa după mine. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne, și acum, și în viața cealaltă”, a declarat Călin Georgescu. DETALII AICI

Călin Georgescu, la ieșirea din arest Foto: GEORGE CALIN/Inquam Photos

Pe perioada arestului la domiciliu, Călin Georgescu va fi supravegheat de polițiștii din Ilfov, inclusiv prin monitorizare electronică, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

„Persoana în cauză are obligația de a respecta măsura preventivă și toate obligațiile stabilite de instanță, inclusiv aceea de a nu părăsi imobilul decât cu acordul instanței. Polițiștii se vor deplasa la adresa respectivă pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor și comunicarea obligațiilor legale.

Activitățile se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică, inclusiv prin verificări la domiciliu și monitorizare electronică”, a transmis IPJ Ilfov.