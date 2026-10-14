Peste 194.000 de pelerini au ajuns anul acesta la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva

Peste 194.000 de pelerini s-au închinat, anul acesta, la raclele cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, conform informaţiilor furnizate de organizatori.

Foto: . Inquam Photos / Miruna Turbatu

Potrivit Agerpres, miercuri seara, 14 octombrie, 10.000 de credincioşi încă stăteau la un rând de 2 kilometri pentru a se închina la racla sfintei chiar în ziua care este sărbătorită în calendarul creştin ortodox.

Timpul de aşteptare până la baldachinul special amenajat în Curtea Mitropolitană a Catedralei din Iaşi este de aproximativ patru ore. De la 8 octombrie, când a început pelerinajul, 1.013 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în timp ce stăteau la rând, 58 fiind transportate la spital.

Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în ziua de 14 octombrie, este continuu încă din secolul XVII, de pe vremea domnitorului Vasile Lupu.

Miercuri, mai multe persoane au încercat să sară peste rând, dar au fost oprite de jandarmi, care au încătușat una dintre acestea. Ulterior, un alt bărbat a fost scos de forțele de ordine din fața Mitropoliei, după ce a fost implicat într-un scandal.

Doi bărbați au fost imobilizați de jandarmi după ce au sărit peste barierele amplasate în fața unui lăcaș de cult și au încercat să intre cu forța. Cei doi au ignorat avertismentele și s-au opus intervenției forțelor de ordine, unul dintre ei fiind încătușat.

Ulterior, au fost duși la poliție, fiind suspectați de ultraj.

Sfânta Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a secolului al XI-lea, în localitatea Epivat, aflată pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin.

Potrivit tradiției bisericești, provenea dintr-o familie creștină înstărită, care i-a oferit o educație aleasă.

Sfânta Parascheva și-a dedicat viața rugăciunii și ajutorării săracilor. Potrivit tradiției bisericești, și-a împărțit averea după moartea părinților și a plecat spre Ierusalim, unde a dus o viață de asceză.

La aproximativ 25 de ani, s-a întors în locurile natale, unde a murit în jurul vârstei de 27 de ani.

Moaștele sale au fost descoperite ulterior și mutate în mai multe centre religioase. În 1235, au ajuns la Târnovo, apoi la Belgrad și, în secolul al XVI-lea, la Constantinopol.

Momentul decisiv pentru istoria Moldovei a venit în timpul domniei lui Vasile Lupu, domnitor al Moldovei între 1634 și 1653. Acesta a sprijinit Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, iar în 1641 a primit moaștele Sfintei Parascheva drept dar din partea Patriarhiei, ca semn de recunoștință pentru ajutorul acordat.