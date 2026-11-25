Un bărbat și câinele său au fost luați de un val uriaș în timp ce se aflau pe scările care duc spre o plajă din statul american Oregon. Momentul a fost surprins într-o filmare devenită virală. Cei doi au reușit să scape din apele Oceanului Pacific, iar incidentul a determinat autoritățile să lanseze un nou avertisment pentru turiști.

Incidentul s-a produs marți, 24 noiembrie, la Cannon Beach, în timpul mareelor. În imagini se vede cum apa înaintează cu putere spre țărm și îl trage pe bărbat de pe treptele scării. Câinele său, care se afla pe nisip și era ținut în lesă, este și el luat de val.

Un bărbat și câinele său au fost luați de un val uriaș Foto: captură video

Potrivit poliției din Cannon Beach, echipele de intervenție au fost alertate în jurul orei 10.30, după ce au primit informații despre un bărbat și un câine surprinși de valuri în zona Ecola Creek.

Cei doi au reușit să iasă din apă cu ajutorul unor persoane aflate în apropiere. Câinele a fost tras de martori, iar bărbatul a ajuns la o altă scară și a reușit să iasă din zona inundată.

Bărbatul fusese avertizat să nu se apropie de apă

Un detaliu surprinzător este că, în aceeași dimineață, bărbatul fusese deja atenționat de polițiști în legătură cu pericolul mareelor. În jurul orei 8.50, un agent l-a observat conducând pe plajă, la sud de Tolovana Wayside, potrivit yahoo.news.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că venise să privească mai de aproape valurile. El a primit o amendă pentru conducerea mașinii pe plajă și a fost avertizat să păstreze distanța față de apă, din cauza condițiilor imprevizibile.

Aproximativ două ore mai târziu, autoritățile au fost chemate să intervină după ce același bărbat și câinele său au fost luați de valuri.

Mareele de tip king tide sunt fenomene naturale care produc niveluri neobișnuit de ridicate ale apei. În Oregon, acestea se înregistrează în perioada 23-27 noiembrie, iar efectele sunt amplificate de furtunile din nordul Oceanului Pacific, care generează valuri puternice.

Un pericol suplimentar îl reprezintă așa-numitele sneaker waves-valuri care pot înainta brusc mult mai departe pe plajă decât cele precedente, surprinzându-i pe cei aflați în apropierea țărmului.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA avertizează că astfel de valuri pot apărea chiar și după 10-20 de minute în care marea pare relativ liniștită.

La rândul lor, polițiștii din Cannon Beach au transmis că nici scările care coboară spre plajă nu reprezintă neapărat un loc sigur pentru observarea valurilor. Oamenii sunt sfătuiți să-și țină animalele de companie departe de apă și să respecte avertismentele echipelor de intervenție.

„Nicio fotografie, nicio filmare și nicio privire mai de aproape nu merită să vă puneți în pericol viața, viața animalului de companie sau pe cea a salvatorilor care ar putea fi chemați să intervină”, au transmis reprezentanții poliției din Cannon Beach.