Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri, 25 noiembrie, din grupul parlamentar al PNL, după expirarea ultimatumului pentru retragerea acțiunilor în instanță împotriva deciziilor partidului.

Nicoleta Pauliuc, exclusă din grupul parlamentar PNL Foto: Facebook/Nicoleta Puuliuc

Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri, 25 noiembrie, din grupul parlamentar al PNL de la Senat. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate, a declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

Decizia vine după expirarea termenului acordat liberalilor care au contestat în instanță hotărârile conducerii partidului pentru a-și retrage acțiunile.

„Sancțiunile au fost emise în urma unor situații repetate în care senatorii menționați au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor și deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat. În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au favorizat în mod repetat pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte. În privința lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, pe lângă sancțiunea decisă, s-a aprobat reanalizarea situației lor peste două săptămâni (…) Atunci când voturile contrare deciziilor majorității devin repetate, sistematice, funcționarea grupului parlamentar și capacitatea acestuia de a acționa unitar sunt afectate. Apartenența la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci și responsabilități”, a transmis PNL.

În același timp, senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost și ei sancționați, prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisii.

Pauliuc: „Rămân în PNL”

După excludere, Nicoleta Pauliuc l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, că aplică selectiv sancțiunile, deși mai mulți parlamentari au semnat aceleași acțiuni în instanță. Senatoarea a anunțat că rămâne în partid și a cerut o dezbatere despre direcția formațiunii.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere. Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a scris Pauliuc pe Facebook.

Ultimatum de zece zile pentru retragerea proceselor

Pe 8 noiembrie, conducerea PNL le-a acordat liberalilor care au contestat în instanță deciziile partidului un termen de zece zile pentru retragerea acțiunilor judiciare.

O zi mai târziu, Ilie Bolojan a avertizat că parlamentarii care nu își retrag contestațiile vor fi excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii. Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu au criticat ultimatumul și au anunțat că nu se vor conforma.

Vot pentru demiterea Nicoletei Pauliuc de la conducerea OFL

Excluderea din grupul parlamentar survine la câteva zile după ce Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale a votat propunerea de demitere a Nicoletei Pauliuc din funcția de președintă. Propunerea a primit 42 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere.

Senatoarea a contestat legalitatea votului și a susținut că numai Congresul organizației o poate demite. Anterior, Pauliuc fusese înlăturată și din delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Disputa privind susținerea Guvernului Veștea

Tensiunile din PNL s-au amplificat în urma deciziei conducerii de a le recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul propus de Adrian Veștea. Un grup de liberali a contestat ulterior în instanță hotărârile partidului, inclusiv sancțiunile legate de susținerea acelui guvern.

Printre contestatari se numără Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, fost ministru al Educației, Alina Gorghiu, Sorin Cîmpeanu, Andrei Baciu și Ionuț Stroe.