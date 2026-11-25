O actriță cunoscută publicului din România pentru rolul interpretat în serialul „Suleyman Magnificul” se numără printre persoanele reținute în Turcia, în cadrul unei anchete de amploare care vizează presupuse infracțiuni legate de traficul și consumul de droguri, dar și de prostituție. Procurorii din Istanbul au emis mandate de reținere pentru 35 de suspecți, printre care se află mai multe nume cunoscute din lumea divertismentului turcesc.

Deniz Çakır, sultana din Suleyman Magnificul Foto: Arhivă

Este vorba despre actrița Deniz Çakır, cunoscută pentru rolul din serialul istoric „Suleyman Magnificul” (Muhteşem Yüzyıl), producție care s-a bucurat de popularitate și în România. Numele acesteia apare pe lista persoanelor reținute în urma operațiunii desfășurate la Istanbul, potrivit agenției de presă turce Anadolu și publicațiilor locale.

Potrivit agenției Demirören (DHA), până miercuri dimineață, 24 dintre cele 35 de persoane vizate de mandatele de reținere fuseseră deja ridicate de autorități. Printre acestea se numără actrița Deniz Çakır, cântărețul și actorul Özcan Deniz, actrița Burcu Özberk, precum și alte persoane din industria de divertisment și mediul de afaceri.

Deniz Çakır Foto: Instagram

Ancheta vizează traficul și consumul de droguri, dar și prostituția

Dosarul este instrumentat de Biroul pentru Investigarea Infracțiunilor de Contrabandă, Narcotice și Economice din cadrul Parchetului General din Istanbul. Ancheta vizează mai multe infracțiuni, printre care prostituția, traficul de substanțe narcotice sau stimulente, furnizarea de droguri, precum și consumul sau deținerea acestora.

Potrivit informațiilor publicate de presa turcă, procurorii au decis emiterea mandatelor după evaluarea declarațiilor suspecților și martorilor, a mărturiilor unor persoane care au oferit informații în anchetă, precum și a materialelor obținute în urma examinării telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice ridicate de anchetatori.

Au fost analizate inclusiv rapoarte întocmite de experți în urma examinării probelor digitale și declarații ale unor martori cu identitate protejată.

Autoritățile au transmis că suspiciunile privind consumul sau deținerea de droguri au stat la baza deciziei de a emite mandate de reținere pentru cele 35 de persoane. Ancheta este în desfășurare.