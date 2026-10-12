Pelerinaj Sfânta Parascheva: cum afli live unde se află capătul rândului, pe Google Maps

Pelerinii care ajung la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria pot verifica online unde se află capătul cozii.

Pelerinaj pe calea Sfinților Parascheva și Paisie de la Sihăstria, duminică, 11 octombrie 2026 Foto: Doxologia/Oana Nechifor

Poziția este actualizată în timp real pe Google Maps, printr-un serviciu pus la dispoziție de Doxologia.ro și Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Informația este utilă mai ales în zilele aglomerate, când rândul se întinde pe mai mulți kilometri, iar timpul de așteptare poate ajunge la câteva ore.

Cum verifici live capătul rândului la pelerinajul Sfintei Parascheva

Pentru a afla unde se termină coada, pelerinii pot accesa harta Google Maps dedicată pelerinajului.

O altă variantă este accesarea articolului publicat de Doxologia.ro sau a site-ului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, unde este disponibilă secțiunea dedicată hramului. De acolo, butonul pentru localizarea capătului rândului redirecționează utilizatorii către poziția actualizată pe hartă.

Potrivit Doxologia, linkul de accesare a locației este regenerat la anumite intervale de timp. Din acest motiv, cei care vor să verifice situația la momentul sosirii la Iași sunt îndrumați să intre pe pagina dedicată pelerinajului și să acceseze de acolo butonul pentru localizare, în loc să se bazeze pe o captură de ecran sau pe o poziție văzută cu mai multe ore înainte.

Serviciul este disponibil pe durata hramului, în perioada 8–15 octombrie 2026, cu sprijinul voluntarilor implicați în organizarea pelerinajului.

Pentru informații și sprijin, organizatorii au pus la dispoziția credincioșilor și două numere de telefon, valabile în această perioadă: 0757 579 100 și 0757 033 466.

Peste 128.000 de persoane s-au închinat până luni dimineață

Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, iar numărul credincioșilor care au ajuns la Catedrala Mitropolitană din Iași a crescut semnificativ în weekend.

Potrivit unei informări publicate luni dimineață, 12 octombrie, de Radio Iași, până la ora 8:30, peste 128.000 de credincioși se închinaseră la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria. În același moment, aproximativ 14.000 de persoane așteptau la rând, pe un traseu de peste patru kilometri, iar timpul estimat de așteptare era de circa opt ore.

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Aglomerația a fost importantă și duminică, 11 octombrie. Potrivit Radio România, peste 30.000 de persoane au participat în acea seară la procesiunea „Calea Sfinților”, în cadrul căreia moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate pe străzile centrale ale orașului. Până duminică seară, peste 120.000 de credincioși se închinaseră deja la moaște, iar aproximativ 15.000 de persoane se aflau la rând.

Când este așteptat vârful pelerinajului

Ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva este miercuri, 14 octombrie. Atunci este programată Sfânta Liturghie, începând cu ora 9:00, pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane, la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

În apropierea datei de 14 octombrie este așteptat un nou aflux important de credincioși, astfel că cei care intenționează să ajungă la Iași ar trebui să verifice din timp informațiile organizatorilor și poziția actualizată a capătului rândului.

Moaștele vor rămâne în baldachin până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat la începutul zilei de joi, 15 octombrie, după cum a anunțat Arhiepiscopia Iașilor, printr-un comunicat.

Pentru cei care nu vor putea urmări Sfânta Liturghie din apropierea podiumului, organizatorii au anunțat că slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locuri.

Ce trebuie să știe cei care vin la Iași

Înainte de a porni spre Catedrala Mitropolitană, pelerinii pot verifica poziția capătului cozii pe Google Maps și pot consulta informațiile publicate de organizatori. Harta îi ajută să identifice zona în care se formează rândul, însă nu reprezintă o garanție că timpul de așteptare va rămâne neschimbat.

Timpul efectiv poate varia în funcție de numărul persoanelor aflate la rând, de ritmul de acces la baldachin și de măsurile de organizare. De aceea, este utilă verificarea periodică a informațiilor oficiale, în special în zilele cu participare numeroasă.