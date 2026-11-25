Aviația franceză a testat în Finlanda folosirea unei șosele ca pistă pentru avioanele Rafale. Scopul este ca aeronavele să poată continua misiunile și atunci când bazele aeriene sunt distruse sau nu mai pot fi utilizate.

Avioanele Rafale au aterizat pe o șosea Foto: X/Armée de l'Air et de l'Space

Avioane de luptă Rafale ale Forțelor Aeriene Franceze au efectuat aterizări și decolări pe un drum din Finlanda, într-un exercițiu menit să testeze operarea în afara bazelor aeriene convenționale. Manevrele au avut loc pe 21 noiembrie, în apropiere de Jännevirta, potrivit Focus Online.

Pentru teste a fost folosit un tronson al drumului național 9, între Kuopio și Siilinjärvi, în estul țării. Circulația rutieră în zonă fusese închisă începând cu 18 noiembrie, pentru transformarea temporară a șoselei într-o pistă militară.

Cel puțin două aeronave Rafale au executat nouă manevre complete de aterizare și decolare, dar și proceduri de tip „touch-and-go”, în care avionul atinge pista și decolează imediat, fără oprire.

Potrivit Forțelor Aeriene Finlandeze, este prima dată când avioane franceze Rafale folosesc o șosea finlandeză pentru asemenea operațiuni.

Ninsorile abundente au redus vizibilitatea și au îngreunat manevrele. Avioanele au zburat fără armament, fiecare fiind echipat cu două rezervoare suplimentare de combustibil, montate sub aripi.

De ce sunt testate șoselele ca piste militare

Testele se înscriu în strategia franceză „Morane”, care urmărește dispersarea rapidă a avioanelor între mai multe amplasamente: aeroporturi secundare, baze aliate sau infrastructuri nefolosite în mod obișnuit de aviație. Obiectivul este limitarea riscului ca atacarea câtorva baze cunoscute să scoată din luptă o parte importantă a aviației.

Finlanda utilizează de mult timp această soluție. Armata finlandeză dispune de tronsoane rutiere adaptate pentru a deveni rapid piste temporare, iar piloții se antrenează periodic pe ele. Dispersarea aeronavelor reduce vulnerabilitatea acestora în cazul unor atacuri asupra aeroporturilor.

Manevrele Rafale au făcut parte din exercițiul internațional „Protective Fence 26”, la care au participat peste 4.000 de militari și aproximativ 40 de aeronave. Alături de aparatele franceze au fost implicate aeronave finlandeze, avioane F-35A olandeze și Gripen suedeze. Contingentul francez a operat de la baza Rovaniemi, din Laponia.