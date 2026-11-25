Dosarul „ROBOR” redeschide speranța recuperării unor bani pentru românii cu credite în lei, dar amenzile aplicate băncilor nu înseamnă despăgubiri automate. Ce trebuie să știe debitorii, ce prevede proiectul de compensare și în ce condiții ar putea primi bani înapoi.

Creditele legate de ROBOR sunt vizate de proiectul de compensare a consumatorilor. Foto: arhivă

Amenzile de 3,73 miliarde de lei aplicate celor zece bănci în dosarul ROBOR readuc în discuție costul creditelor în lei și posibilitatea recuperării unor dobânzi plătite în plus. Însă parcursul sancțiunilor în instanță nu se confundă cu dreptul fiecărui debitor la compensații, după cum explică analiza publicată de Adevărul Financiar.

Cinci cereri de suspendare respinse, nu cinci verdicte definitive pe fond

BRD și Exim Banca Românească au primit luni, 23 noiembrie 2026, soluții de respingere a cererilor de suspendare a executării amenzilor, la Curtea de Apel București. Anterior, cererile formulate de CEC Bank, BCR și UniCredit Bank avuseseră același rezultat. Sancțiunile celor cinci instituții totalizează aproximativ 1,85 miliarde de lei.

Bancă Amendă BCR 577,36 mil. lei UniCredit Bank 431,03 mil. lei BRD 412,47 mil. lei CEC Bank 332,98 mil. lei Exim Banca Românească 96,49 mil. lei Total 1.850,33 mil. lei

Respingerea suspendării nu echivalează cu validarea definitivă a sancțiunilor. Contestațiile împotriva deciziei Consiliului Concurenței se judecă separat, pe fond, iar hotărârile referitoare la suspendare pot fi atacate în condițiile legii.

De ce ratele nu scad automat

Avocatul și europarlamentarul Gheorghe Piperea susține că băncile care au pierdut procesele de suspendare ar trebui să schimbe imediat mecanismul de calcul al ROBOR în contractele în derulare. El estimează o posibilă eliminare a unu-două puncte procentuale din indice. Consiliul Concurenței a cerut însă băncilor să prezinte planuri de măsuri corective în termen de 60 de zile de la primirea motivării deciziei, fără să stabilească o reducere exactă a indicelui ROBOR.

Băncile trebuie să prezinte măsurile prin care intenționează să își schimbe practicile și modul de stabilire a cotațiilor ROBOR, urmând ca planurile să fie analizate și aprobate de Consiliul Concurenței. Această obligație nu înseamnă că toate creditele aflate în derulare vor fi recalculate imediat. De asemenea, autoritatea nu a anunțat o reducere estimată a ROBOR cu unu-două puncte procentuale.

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Despăgubirile depind de prejudiciu, nu de valoarea amenzii

Cadrul juridic prezentat în analiză este OUG nr. 170/2020, care permite solicitarea reparării integrale a prejudiciului produs prin încălcarea legislației concurenței. Reparația poate cuprinde pierderea efectivă, beneficiul nerealizat și dobânda aferentă. Constatarea definitivă a încălcării are o valoare juridică distinctă în procesul de despăgubire; simpla respingere a unei cereri de suspendare nu produce același efect.

Ordonanța prevede, în cazul cartelurilor, o prezumție de prejudiciu constând într-o creștere cu 20% a prețului produselor sau serviciilor vizate, dar aceasta poate fi răsturnată. Prevederea nu înseamnă că fiecare client primește automat 20% din dobânzile achitate. În cazul dosarului ROBOR, aplicarea acestei reguli depinde de încadrarea juridică definitivă a faptelor, de perioada în care s-au produs și de principiul neretroactivității legii. De asemenea, trebuie stabilită legătura dintre încălcarea constatată și prejudiciul invocat de fiecare consumator.

Pentru evaluarea unei eventuale cereri sunt utile contractul de credit, actele adiționale, graficele de rambursare, notificările privind modificarea dobânzii și extrasele care atestă plățile. Cuantumul unei despăgubiri nu poate fi dedus direct din amenda băncii și nici din aplicarea unei reduceri uniforme a ROBOR.

Compensarea simplificată, deocamdată la stadiul de proiect

Separat de procesele băncilor, proiectul legislativ L447/2026 propune un mecanism special de compensare a consumatorilor prejudiciați. Inițiativa a fost adoptată de Senat la 14 octombrie 2026 și transmisă Camerei Deputaților, dar nu era încă în vigoare la 24 noiembrie. Forma adoptată prevede recalcularea obligațiilor de plată prin raportare la IRCC pentru contractele afectate, inclusiv pentru creditele încheiate înainte de 2 mai 2019.

În mecanismul propus, consumatorul prejudiciat ar putea solicita revizuirea contractului, iar banca ar trebui să recalculeze obligațiile de plată prin raportare la IRCC și să transmită o propunere scrisă de revizuire, însoțită de detalierea prejudiciului. Dacă debitorul acceptă în scris propunerea, instituția de credit ar avea la dispoziție 15 zile pentru plata sumelor datorate, fie prin virament bancar, fie prin reducerea soldului principal al creditului aflat încă în derulare.

Consiliul Concurenței a apreciat că inițiativa este oportună și necesară pentru protejarea consumatorilor, dar a solicitat clarificări privind metodologia de calcul al prejudiciului, categoriile de contracte eligibile și relația dintre noul mecanism și legislația existentă. Autoritatea a atras atenția și asupra necesității corelării termenelor prevăzute în proiect.

BNR a emis un aviz negativ la 14 iulie 2026, susținând că identificarea unei practici anticoncurențiale nu demonstrează automat existența unui prejudiciu individual și nici legătura de cauzalitate dintre încălcare și pierderea suferită de fiecare client. Banca centrală a avertizat și că nivelul amenzilor și al eventualelor despăgubiri ar putea afecta capacitatea instituțiilor de credit de a finanța populația, companiile și sectorul public.

Avizul BNR a fost emis înainte ca motivarea deciziei Consiliului Concurenței să fie comunicată băncilor, la sfârșitul lunii septembrie 2026.