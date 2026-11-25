Semenele unui viitor infarct sau accident vascular cerebral apar cu până la 30 de ani înainte de producerea evenimentului, arată o analiză amplă condusă de cercetătorii Universității din Edinburgh.

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Cercetătorii au analizat datele a peste 100.000 de persoane, din perioada 1985–2019, pentru a urmări cum evoluează mai mulți factori de risc înaintea unui eveniment cardiovascular. Echipa coordonată de Universitatea din Edinburgh a reunit informații din patru studii populaționale desfășurate în Statele Unite, Norvegia și Regatul Unit și a publicat rezultatele în JAMA Network Open.

Urmărind evoluția tensiunii arteriale, a diabetului, a funcției renale și a biomarkerilor din sânge, oamenii de știință susțin că medicii câștigă o fereastră largă pentru a preveni bolile cardiovasculare.

Medicii cunosc legătura dintre aceste afecțiuni și factori precum hipertensiunea arterială sau colesterolul crescut, însă studiile anterioare au urmărit, de regulă, câte un singur factor, fără să analizeze schimbările pe termen lung. Noua cercetare examinează împreună mai mulți indicatori, inclusiv diabetul, funcția renală și biomarkerii din sânge.

Diferențele de tensiune apar cu trei decenii înainte

Analiza arată că tensiunea sistolică — presiunea din artere atunci când inima bate sau se contractă — se menținea constant mai mare la participanții care au dezvoltat boli cardiovasculare comparativ cu cei care nu au trecut prin astfel de episoade. Diferența pornea de la 4 mmHg cu 30 de ani înainte și urca la 7 mmHg pe măsură ce evenimentul se apropia.

Evoluția tensiunii diferă și în funcție de sex: la vârste tinere, femeile aveau valori mai mici decât bărbații, dar raportul se inversa în jurul vârstei de 65 de ani, când valorile femeilor tindeau să le depășească pe cele ale bărbaților.

Diferențele dintre femei și bărbați apar și în alte cercetări asupra riscului cardiac. Într-un articol publicat pe 23 februarie 2026, Adevărul a prezentat rezultatele unei analize din studiul PROMISE, publicată în Circulation: Cardiovascular Imaging. Cercetătorii au examinat datele a 4.267 de pacienți cu dureri toracice stabile și au constatat că femeile puteau avea un risc crescut de evenimente cardiovasculare grave la un volum mai mic al depunerilor din arterele inimii decât bărbații. Autorii au susținut, de aceea, necesitatea adaptării interpretării investigațiilor coronariene în funcție de sex.

Vârsta la care apărea evenimentul cardiovascular conta, la rândul ei. Cei care sufereau un astfel de episod mai devreme în viață aveau mai frecvent diabet și un indice de masă corporală mai mare în deceniile care îl precedau.

Ce indicii oferă analizele de sânge

Cercetătorii au găsit și diferențe ale biomarkerilor din sânge cu mai bine de un deceniu înaintea unui infarct sau a unui accident vascular cerebral. În cazul proteinei NT-proBNP, pe care medicii o folosesc pentru monitorizarea insuficienței cardiace, modificările nivelurilor apăreau cu până la zece ani înainte, prin comparație cu persoanele care nu au dezvoltat boli cardiovasculare.

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Nici evoluția altor factori de risc, considerați neconvenționali, nu era aceeași în cele două grupuri. Echipa a observat diferențe atât în privința activității fizice, cât și a funcției renale.

Cum ar putea ajuta aceste rezultate la prevenție

Specialiștii consideră că urmărirea acestor schimbări în timp ar putea îmbunătăți estimarea riscului unor evenimente cardiovasculare grave și ar oferi mai mult timp pentru intervenții care să prevină boala. Ei cer însă cercetări suplimentare pentru a stabili dacă includerea factorilor neconvenționali face aceste estimări mai precise.

Studiul nu a analizat factorii de risc în funcție de apartenența etnică. Autorii avertizează că alte cercetări trebuie să examineze posibilele diferențe dintre grupurile etnice în evoluția acestor factori și a biomarkerilor.

Dr. Dorien Kimenai, cercetătoare bursieră a British Heart Foundation (BHF) la Usher Institute din cadrul Universității din Edinburgh, explică de ce consideră importante rezultatele:

„Sunt încântată de rezultatele studiului nostru, deoarece arată că factorii de risc modificabili încep să evolueze diferit cu 30 de ani înainte de producerea unui eveniment cardiovascular. Acest lucru evidențiază o oportunitate importantă de a dezvolta strategii de prevenție timpurie pe tot parcursul vieții, folosind tiparele de evoluție ale factorilor de risc și ale biomarkerilor consacrați și emergenți pentru a reduce numărul viitoarelor evenimente cardiovasculare.”

Bryan Williams, director științific și medical al British Heart Foundation, atrage atenția asupra riscului pe care oamenii îl pot trece cu vederea:

„Pentru marea majoritate a oamenilor, infarctele și accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite în totalitate. Dar mulți dintre noi nu ne dăm seama că suntem expuși riscului decât atunci când este prea târziu. Acest studiu se adaugă dovezilor tot mai numeroase că semnalele de alarmă ale bolilor cardiovasculare apar cu decenii înaintea bolii. Acest lucru ar putea permite folosirea unei simple măsurători a tensiunii arteriale sau a proteinelor din sânge pentru a-i avertiza pe oameni din timp asupra riscului lor cardiovascular viitor. Astfel de informații i-ar putea ajuta pe oameni să își schimbe stilul de viață sau să înceapă un tratament cât sunt încă relativ tineri, ceea ce le-ar putea reduce riscul, ar putea preveni un infarct sau un accident vascular cerebral și le-ar putea rescrie viitorul. Deocamdată, merită să ne amintim că ne putem afla cu toții riscul de boli cardiovasculare, de exemplu «cunoscându-ne valorile» și verificându-ne tensiunea arterială și colesterolul sau, pentru cei care locuiesc în Anglia, făcând un control gratuit prin NHS la medicul de familie, la vârsta mijlocie.”

În România, diagnosticul nu înseamnă întotdeauna și controlul tensiunii

În România, datele prezentate de Adevărul într-un material din 6 iunie 2025 despre hipertensiunea arterială, realizat în contextul unui interviu cu prof. dr. Elisabeta Bădilă, indicau 6,6 milioane de persoane cu această afecțiune. Dintre acestea, aproximativ 4,5 milioane aveau un diagnostic, iar 2,8 milioane erau diagnosticate și urmau tratament. Numai 30% dintre pacienții cu hipertensiune aveau valorile tensionale sub control, potrivit cifrelor citate atunci. Materialul prezenta și inițiativa unei alianțe naționale pentru combaterea hipertensiunii, co-prezidată de prof. dr. Ovidiu Chioncel și prof. dr. Dragoș Vinereanu.