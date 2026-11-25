Mahershala Ali, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood și câștigător a două premii Oscar, a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină în carieră.

Mahershala Ali Foto: X/Iggy Banny

Mahershala Ali, câștigător a două premii Oscar, spune că succesul la marile ceremonii nu îi asigură noi oportunități la Hollywood. Actorul în vârstă de 52 de ani a vorbit despre lipsa rolurilor potrivite într-o intervenție la podcastul „7PM in Brooklyn”, prezentat de Carmelo Anthony, potrivit Film Now.

În opinia sa, dificultatea nu ține doar de concurența dintre actori, ci și de numărul limitat al proiectelor care le oferă personaje potrivite. Ali consideră că există mai mulți actori buni decât scenarii pe măsură și spune că multe dintre producțiile aprobate nu au un rol pentru el.

„În marea majoritate a proiectelor care primesc aprobarea pentru producție, nu există roluri pentru mine. Trebuie să privești lucrurile în felul acesta. Nu contează dacă am câștigat 17 premii Oscar”, a declarat Mahershala Ali, potrivit sursei citate.

Actorul a discutat și despre obstacolele întâmpinate de actorii de culoare. Întrebat dacă un Oscar reprezintă o validare pentru aceștia, Ali a spus că recunoașterea rămâne uneori la nivel declarativ, fără să aducă oportunități profesionale concrete.

O alternativă este ca actorii să își dezvolte propriile proiecte. Ali a subliniat însă că acest drum presupune timp și resurse considerabile: realizarea unui proiect pornit de la zero poate necesita între trei și cinci ani, potrivit estimării sale.

Premiat pentru „Moonlight” și „Green Book”

Mahershala Ali a câștigat primul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2017, pentru „Moonlight”. Al doilea trofeu, la aceeași categorie, a venit în 2019, pentru interpretarea din „Green Book”, film în care a jucat alături de Viggo Mortensen.

Printre producțiile în care a mai apărut actorul se numără „Leave the World Behind” și „Jurassic World Rebirth”.