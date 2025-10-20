search
Luni, 20 Octombrie 2025
Pensiile magistraților, în așteptarea deciziei CCR. Fostul judecător Tudorel Toader: „Sunt două variante”

Publicat:

Curtea Constituțională a României decide luni, 20 octombrie, soarta reformei pensiilor magistraților, după două amânări. Tudorel Toader, fost judecător CCR, a explicat care sunt posibilele scenarii. 

Judecătorii CCR FOTO: Arhivă, Adevărul
Judecătorii CCR FOTO: Arhivă, Adevărul

Actul normativ, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, prevede ca pensiile magistraților să nu depășească 70% din ultimul salariu net, față de 80% din salariul brut în prezent. De asemenea, vârsta de pensionare va crește treptat de la 48 la 65 de ani.

Tudorel Toader a explicat că decizia CCR poate urma două scenarii principale. În cazul admiterii obiecției, Curtea va analiza motivele – extrinseci de procedură sau intrinseci de fond. Potrivit lui Toader, motivele procedurale pot fi legate de lipsa avizului CSM sau de competența Guvernului de a-și angaja răspunderea în fața Parlamentului. În aceste condiții, legea poate fi reluată și adoptată respectând procedura.

Fostul judecător Tudorel Toader FOTO: Arhivă, Adevărul
Fostul judecător Tudorel Toader FOTO: Arhivă, Adevărul

„Sunt două variante: dacă instanța constituțională respinge obiecția de neconstituționalitate, atunci procedura e simplă, legea se promulgă, se publică în Monitorul Oficial, intră în vigoare, își produce efecte. Dacă, dimpotrivă, curtea admite obiecția de neconstituționalitate, ceea ce pare cel mai probabil, se va pune întrebarea pe ce motive. Pe motive extrinseci de procedură sau pe motive intrinseci de fond? Dacă ar fi o admitere pe motive extrinsec de procedură, cum ar fi, de exemplu probleme de aviz al CSM-ului, de competența Guvernului pentru a-și angaja răspunderea în fața Parlamentului de legi ale justiției, atunci, dacă e pe extrinsec, atunci Parlamentul poate relua legea și să o adopte, respectând procedura. Dacă vor fi neconstituționalități de fond intrinseci, atunci soluțiile legislative declarate neconstituționale nu pot fi reluate, pentru că există un principiu de rang constituțional”, a explicat Tudorel Toader, la Digi 24.

Toader a dat exemplul unui magistrat care s-ar putea pensiona la 48 de ani, ceea ce ar reprezenta o pierdere pentru sistem, având în vedere experiența și maturitatea profesională necesare.

„Am văzut acuma un judecător cunoscut în spațiul public care zice-se s-ar pensiona la 48 de ani, în puterea vârstei, în maturitatea profesională, la 48 de ani.  E o pierdere pentru sistem ca un magistrat să se pensioneze. Și discuția era deci cu privire la cuantumul pensiei, la vârsta de pensionare”, a spus Tudorel Toader.

loading Se încarcă comentariile...
