search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional

0
0
Publicat:

Proiectul care modifică regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private ajunge la Curtea Constituțională, după sesizările depuse de AUR și Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit fostului judecător CCR Petre Lăzăroiu, inițiativa are șanse reduse să treacă de controlul de constituționalitate, întrucât schimbă regulile în timpul jocului.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Cele două sesizări la CRR, depuse de partidul AUR și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), pe proiectul Legii pensiilor private vor fi dezbătute de CCR într-o ședință convocată pe 5 noiembrie.

Inițiativa adoptată de Parlament pe 15 octombrie modifică semnificativ regulile privind retragerea banilor din fondurile de pensii private, eliminând opțiunea retragerii integrale într-o singură tranșă. Deși timp de 17 ani politicienii au evitat reglementarea clară a acestui punct, actuala intervenție legislativă ridică deja semne de întrebare legate de constituționalitate.

Actul normativ prevede că, după pensionare, românii își vor putea retrage inițial 30% din sumele acumulate la fondurile private de pensii. Restul banilor vor putea fi restituiți lunar timp de cel mult 8 ani.

Proiectul de lege a venit de la Guvern, iar parlamentarii au inclus o excepție în cazul bolnavilor de cancer, care vor putea în continuare să își retragă toți banii. „(2) Prin excepție de la alin. (1), bolnavul cu afecțiuni oncologice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, cu modificările şi completările ulterioare, poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică”, prevede amendamentul depus de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc.

Dincolo de controversele generate de această reglementare, și excepția adăugată în Parlament a fost intens criticată, în special de celelalte partide, care au acuzat că introduce o formă de discriminare – atât față de alți bolnavi, cât și față de toți cei care au contribuit la fondurile de pensii private. Alte propuneri de amendamente care vizau extinderea excepției și către alte afecțiuni sau permiterea retragerii integrale a sumelor pentru toți pensionarii au fost respinse de Legislativ.

Pot primi, de asemenea, toată suma sub formă de plată unică persoanele care au un fond mai mic de 12 indemnizaţii sociale lunare.

Obiecțiile ÎCCJ și AUR

În esență, ÎCCJ, acuză „încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispozițiile art. 44 din Constituție, a principiului proporționalității prevăzut de art. 53 din Constituție şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie.

Încălcarea principiului legalităţii, al securității raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie”.

Instanța Supremă argumentează pe de o parte că, „în lipsa unui scop clar definit şi a unei compensaţii adecvate, ingerinţa devine o privare de proprietate nejustificată, echivalând cu o expropriere indirectă. În plus, Curtea Constituţională a României a stabilit, prin Decizia nr. 871/2010, că „dreptul de proprietate privată, odată dobândit, nu poate fi limitat prin intervenţii arbitrare ale legiuitorului, indiferent de forma bunului asupra căruia poartă”.

În același timp, „Legea adoptată, prin caracterul imprevizibil al soluțiilor normative și retroactiv în efecte, contravine principiului securității juridice și afectează încrederea legitimă a cetățenilor în ordinea juridică”.

AUR acuză că banii din pilonul II și III sunt preluați în mod ilegitim. „Sistemul de pensii a funcționat timp de aproape două decenii cu reguli clare, iar românii au contribuit cu încredere la el pentru a-și asigura o pensionare liniștită. Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani și o pedepsire a celor care au muncit cinstit și au pus bani deoparte.

În loc să ofere siguranță, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani și generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ți primi drepturile pentru care ai contribuit o viață. Practic, Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”.

Fost judecător CCR: „Legea e neconstituțională în ansamblu”

Fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu, nu crede că magistrații ar putea observa o discriminare cu privire la introducerea amendamentului care creează o excepție în cazul bolnavilor de cancer.

„Nu se compară. Legea e neconstituțională pentru că nu dă banii înapoi deodată. (...) O să pice Legea în integralitate, pentru că ea în integralitate nu este constituțională”, explică acesta, susținând argumentele aduse de Înalta Curte. Potrivit fostului judecător constituțional, reglementarea nu ar trebui să se aplice, în contextul în care cei ce au contribuit până acum la fondurile de pensii private, au știut inițial că își vor putea retrage toții banii deodată în momentul pensionării.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
gandul.ro
image
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
mediafax.ro
image
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
fanatik.ro
image
Când va fi demolat blocul din Rahova: etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul
libertatea.ro
image
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
playtech.ro
image
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Vechimea în muncă și contribuțiile la pensie. Cum se poate verifica totul online
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze