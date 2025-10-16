AUR atacă la CCR legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din Pilonul II și III!”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat joi că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri în Camera Deputaților. Formațiunea susține că prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din Pilonul II și III” și că legea afectează încrederea contribuabililor în sistemul privat de pensii.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) depune, astăzi, o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025), care a fost adoptată miercuri în Camera Deputaţilor. Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din Pilonul II şi III!”, a transmis partidul într-un comunicat de presă.

Reprezentanții AUR afirmă că, dacă legea ar fi fost una benefică pentru contribuabili, parlamentarii formațiunii ar fi votat pentru adoptare. „Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat «pentru» adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, se mai arată în comunicat.

Critici privind beneficiarii reali ai legii

Potrivit AUR, adevărații beneficiari ai noii legi sunt administratorii fondurilor de pensii, care vor încasa comisioane între 0,21% și 0,27%, și statul român, care „a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”.

Formațiunea susține că sistemul de pensii private a funcționat timp de aproape două decenii pe baza unor reguli clare, iar românii au contribuit cu încredere pentru a-și asigura o bătrânețe liniștită.

„Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât şi o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani şi o pedepsire a celor care au muncit cinstit şi au pus bani deoparte. În loc să ofere siguranţă, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani şi generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ţi primi drepturile pentru care ai contribuit o viaţă. Practic, Guvernul îţi transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”, a mai transmis AUR.

Acuzații de neconstituționalitate

AUR afirmă că nu va „sta deoparte” în fața deciziilor pe care le consideră neconstituționale și criticate drept favorabile coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

„Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerităţii cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiații statului îşi încasează liniştiţi veniturile grase”, a conchis partidul.

Cum a fost adoptată legea

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat miercuri în Camera Deputaţilor, care a avut rol de for decizional. Votul final a înregistrat 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri.

Partidul Oameni Tineri (POT) s-a abținut de la vot, iar parlamentarii AUR au votat împotrivă.

Legea reglementează cadrul legal pentru autorizarea, organizarea, funcționarea și supravegherea furnizorilor de pensii private, precum și pentru activitatea de custodie a activelor și avizarea auditorilor financiari implicați.

Un articol controversat este cel care prevede că un membru al fondului de plată poate primi, la cerere, o singură dată, maximum 30% din valoarea activului său personal înainte de începerea plății pensiei lunare.

Persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice pot solicita, potrivit legii, plata integrală a activului personal sub formă de plată unică.