Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
O elevă de la un liceu de elită din Timișoara a murit după ce ar fi mâncat fructele unei plante decorative

O fată de 17 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara, a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi ingerat fructele unei plante ornamentale. Tânăra a fost transportată de urgență spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Fata a fost transportată la spital FOTO: Arhivă, Adevărul
Fata a fost transportată la spital FOTO: Arhivă, Adevărul

Potrivit reprezentanților spitalului, fata a fost adusă cu ambulanța la spital, în stare foarte gravă – somnolentă, cu bradicardie severă și convulsii. Familia le-a spus medicilor că fata ar fi mâncat bobițele roșii ale unei plante decorative. 

Potrivit presei locale, mama ar fi povestit că tânăra suferea de o depresie puternică încă din pandemie, astfel că oamenii legii nu exclud ca fata să-si fi luat viata.

„Starea ei s-a agravat practic în jumătate de oră. A prezentat primul stop cardio-respirator la ora 20.20. A fost resuscitată, însă starea ei s-a menținut critică. S-a solicitat o echipă de intervenție multidisciplinară de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Județean. Din păcate, decesul a fost declarat în jurul orei 2.50, pe 10 noiembrie”, au transmis reprezentanții Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, pentru tion.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a confirmat decesul și a anunțat că a fost deschis un dosar de cercetare pentru a stabili cauzele tragediei.

„La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10.32, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul ‘Louis Țurcanu’ din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolență. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a transmis IPJ Timiș.

Rezultatele necropsiei vor stabili exact substanțele care au provocat decesul.

Mai mulți părinți de la Liceul Grigore Moisil au semnalat în cursul zilei de luni că mai multi copii s-ar fi simțit rău din pricina unui miros înțepător în școală.

Au intervenit pompierii și un echipaj CBRN (de cercetare Chimica, Biologica, Radiologica si Nucleara), care a făcut măsurători pentru a vedea dacă sunt sau nu substanțe chimice de natură să pună în pericol sănătatea copiilor. Aparatele au arătat că nu este nicio problemă. 

Inspectoratul Școlar vorbește despre un suicid și a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Inspectoratul Școlar Județean Timiș își exprimă profundul regret față de tragicul eveniment. Din informațiile transmise instituției noastre, o elevă din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara a decedat, vestea fiind anunțată dirigintei de către mama elevei. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Spitalului de Copii din Timișoara, a reieșit faptul că este vorba despre un suicid, fără ca alte detalii să fie comunicate până la acest moment. Inspectoratul Școlar Județean Timiș este alături de familia îndurerată, de colegii și profesorii elevei, exprimându-și întreaga compasiune în fața acestei pierderi de neînțeles”, au transmis reprezentantii Inspectoratului Scolar Timis.

