Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
Anchetă într-o școală din Cluj, după ce o elevă de 7 ani a fost strangulată de colegul ei de clasă

Publicat:

O elevă de 7 ani a ajuns săptămâna aceasta la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg de clasă, chiar în timpul pauzei. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs agresiunea.

Medicii au constatat urme vizibile pe gât, dar și un puternic șoc psihologic/FOTO: Arhivă
Medicii au constatat urme vizibile pe gât, dar și un puternic șoc psihologic/FOTO: Arhivă

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în pauza dintre ore, când copila din comuna Frata, Cluj, a fost atacată de un coleg de clasă, scrie Cluj24.

Potrivit tatălui victimei, băiatul ar fi pus mâna pe o sfoară, a înfășurat-o în jurul gâtului copilei și ar fi strâns-o, provocându-i multiple leziuni. Copila a fost transportată de urgență la UPU Cluj, unde medicii au constatat urme vizibile pe gât, dar și un puternic șoc psihologic.

Tot în acea zi, mama copilei s-a prezentat  la sediul Secției 4 Poliție Câmpia Turzii pentru a reclama incidentul. Conform informațiilor transmise de IPJ Cluj, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

„În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun, cu respectarea legislației incidente prevăzută de Codul de Procedură Penală”, a transmis IPJ Cluj.

De asemenea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj au precizat că la nivelul Școlii Gimnaziale Frata au fost demarate procedurile specifice în contextul sesizărilor privind situațiile de bullying și agresiunile fizice semnalate.

„Inspectoratul Școlar Județean Cluj dezaprobă astfel de comportamente în spațiul școlii și încurajează directorii unităților de învățământ preuniversitar să aplice cu fermitate măsurile care se impun, potrivit legii, în colaborare cu autoritățile publice care au atribuții privind menținerea climatului de siguranță și securitate în unitățile școlare.

Detalii cu privire la circumstanțele situațiilor semnalate vă rugăm să le solicitați direct conducerii Școlii Gimnaziale Frata, întrucât directorii au responsabilitatea practicării unui management eficient, prin proceduri și instrumente specifice de monitorizare și intervenție în situații de bullying și de violență”, transmite de ISJ Cluj.

Mai mult, părinții fetei consideră că situația are și o dimensiune discriminatorie, întrucât minora este de etnie romă, iar presupusul agresor este român.

Deocamdată, ancheta oficială se află în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile. Cazul va fi monitorizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, dar și de poliție, până la clarificarea completă a situației.

Cluj-Napoca

