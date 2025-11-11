Elevă rănită de un coleg cu o armă neautorizată la un liceu din Cluj Napoca

O elevă de 14 ani a fost rănită după ce un coleg a scos o armă neautorizată în timpul orelor la un liceu din Cluj-Napoca. Bila de plastic a lovit-o în față.

Personalul medical al școlii a intervenit imediat, iar părinții elevei au fost informați despre situație, însă au refuzat să depună plângere împotriva minorului, potrivit știridecluj.

„La nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca se efectuează verificări cu privire la un incident care ar fi avut loc la data de 8 noiembrie a.c., în incinta unui liceu din municipiu, unde un elev în vârstă de 14 ani ar fi avut asupra sa o armă, nesupusă autorizării, cu privire la care se efectuează verificări. Din primele informaţii, minorul ar fi arătat arma colegilor, iar în timpul manevrării acesteia, din neatenţie, o bilă din plastic ar fi fost proiectată în zona feţei unei colege”, a transmis IPJ Cluj.

Polițiștii au ridicat arma și l-au sancționat pe elevul implicat cu amendă de 1.000 de lei, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

„Părinţii elevei au fost informaţi despre incident, însă nu au dorit să formuleze plângere împotriva acestuia. Arma a fost ridicată de poliţişti, iar elevul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor”, mai arată Poliţia.