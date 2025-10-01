Elevă de 15 ani, bătută de trei colege în timpul pauzei. Autoritățile au deschis dosar penal

IPJ Ialomița a deschis dosar penal, după ce o minoră în vârstă de 15 ani, elevă la un liceu din Slobozia, a fost agresată fizic de trei colege de 17 ani.

"La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 15:10, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din municipiul Slobozia, a avut loc o agresiune. Polițiștii au efectuat verificări stabilind că la această dată în jurul orelor 11:10, în timpul unei pauze dintre cursuri, pe holul liceului, în urma unor discuţii purtate în contradictoriu, trei eleve minore cu vârstele de 17 ani ar fi agresat o alta elevă minoră, de 15 ani", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Ialomiţa, citat de Agerpres.

Din verificările efectuate poliţiştii au stabilit că anterior nu au fost sesizate conflicte între cele patru minore, agresiunea având loc în mod spontan.

"Minora de 15 ani s-a prezentat la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia", precizează IPJ Ialomiţa.