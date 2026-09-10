„Nu vă e rușine de conducerea DIICOT?” Mesajul fostului consilier prezidențial Avramescu către Nicușor Dan după ce a scăpat de acuzațiile de pornografie infantilă

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu anunță că DIICOT a clasat dosarul în care a fost cercetat pentru pornografie infantilă. Avramescu afirmă că dosarul ar fi fost unul „absurd” și acuză instituția de abuzuri și de o presupusă tentativă de a-l compromite.

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu. Foto: Facebook

Potrivit fostului consilier prezidențial, DIICOT a emis o ordonanță de clasare, după ce acesta ar fi avut calitatea de suspect. Avramescu susține că, în cadrul anchetei, telefonul i-ar fi fost interceptat timp de o lună, iar locuința i-ar fi fost percheziționată de cinci persoane mascate și înarmate.

El afirmă că anchetatorii i-au ridicat telefonul, tableta și laptopul, dispozitive pe care le-ar fi păstrat aproximativ o lună și jumătate. Avramescu susține că pe laptop avea inclusiv informații confidențiale, mesaje schimbate cu președintele României și documente din arhive militare.

„Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascați și înarmați, la 6 dimineața. Mi-au fost luate telefonul, tableta și laptopul - ținute o lună și jumătate, timp în care s-au copiat și citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidențiale, inclusiv mesaje schimbate cu Președintele României sau documente din arhive militare” a scris Avramescu pe Facebook.

Fostul consilier prezidențial afirmă că acuzația ar fi pornit de la două SMS-uri schimbate cu mama fiicei sale, în care cei doi discutau despre scutece murdare ale copilului.

„Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetițe de trei ani discuta cu mama ei despre niște Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile. Sunteți mulțumit sau chiar foarte-foarte mulțumit de numirile pe care le-ați făcut la DIICOT, domnule Președinte? Într-o țară în care infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători, în condițiile în care portul Constanța a devenit una dintre porțile de intrare ale stupefiantelor în Europa, DIICOT a petrecut o lună și jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie. Ca să afle ce anume?...”, a scris Avramescu.

Acesta susține că, în timpul interceptărilor, procurorii ar fi considerat de interes două convorbiri, una cu o mătușă din Italia și una cu istoricul Horia-Roman Patapievici, care i-ar fi transmis solidaritatea sa.

Avramescu acuză că dosarul ar fi fost deschis pentru a-i „închide gura” și califică situația drept o formă de „poliție politică”. El cere demisia conducerii DIICOT și îi adresează întrebări președintelui Nicușor Dan cu privire la activitatea instituției. Cătălin Avramescu precizează că intenționează să se consulte cu avocații săi pentru a decide care vor fi următorii pași.

„Dacă asta nu este poliție politică, atunci ce este?.... Cele două SMS-uri erau din luna Octombrie 2025. Atunci de ce telefonul mi-a fost ascultat în luna August 2026? (Mai ales că atunci copiii nu mai stăteau cu mine din luna Aprilie). De ce au fost interceptate și comunicațiile de pe laptop? de ce au fost accesate volume cu file Word? De ce a fost urmărită poziția telefonului pe hartă? Celor care, în mass media, au publicat tot felul de minciuni și de calomnii, le transmit să își sune avocații și să își verifice soldul din bancă. Pentru DIICOT: aveți tot disprețul meu. Am să mă consult cu avocații, să vedem ce urmează”, a precizat Avramescu.

Cătălin Avramescu a cerut public demisia șefului DIICOT, Codrin Miron, și a adjunctului acestuia, Alex Florența, criticând modul în care instituția a instrumentat dosarul. Fostul consilier prezidențial i-a adresat, de asemenea, două întrebări președintelui Nicușor Dan, întrebându-l dacă „nu îi este rușine” de conducerea DIICOT și cât timp îl va mai menține în funcție pe Pahonțu, pe care l-a numit „securist”.

În aceeași postare, fostul consilier prezidențial susține că în spatele cazului s-ar afla persoane din serviciile de informații care ar încerca să se apropie de actualul președinte.

„Cei aflați în spatele acestei mizerii sunt oameni din "servicii" care acum se dau pe lângă președintele Nicușor Dan. Ei au crezut că toți sunt ca ei: șantajabili și lași. Cu mine nu le-a mers și nu le va merge”, a conchis fostul consilier prezidențial.

Cătălin Avramescu a fost consilier prezidențial al fostului președinte Traian Băsescu.