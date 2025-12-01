search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
„Să îi concedieze imediat”. Mesajul vehement adresat de 1 Decembrie către Nicușor Dan de un fost consilier al lui Traian Băsescu

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, cataloghează drept „scandalos și iresponsabil” gestul lui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul Ion Vasile Banu și îi sugerează președintelui să-și concedieze consilierii care l-au îndrumat să facă acest gest. 

Nicusor dan si Avramescu, fost consilier la cotroceni, ammbasador in Finlanda FOTO Colaj Adevărul Facebook jpeg

„Scandalos și iresponsabil gestul actualului Președinte de a-l decora pe Ion Vasile Banu. Nicușor Dan a acordat, anul acesta de 1 Decembrie, o singură decorație. A declarat: «Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea... domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară».  Îi sugerez Președintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare și să își ceară scuze românilor și tuturor oamenilor decenți. Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrați. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale”, a scris Cătălin Avramescu, luni, într-un mesaj postat pe Facebook.

Postarea profesorului este însoțită de două fotografii, deasupra cărora Avramescu scrie că Ion Vasile Banu a fost militar și în timpul statului național-legionar și apoi sub dictatorul Ion Antonescu:

„Așa arată un «luptător pentru libertate», domnule Nicușor Dan? Mai grav este altceva. Ion Vasile Banu a fost, din câte înțeleg, parte a Regimentului 89, la rândul său parte a Diviziei 13. Aceste unități nu luptau pentru libertate și democrație. Ele au intrat în URSS ca parte a unui război rasial, de exterminare, ordonat de Adolf Hitler. Divizia 13 a operat în 1941 în Transnistria, regiunea Odessa și sudul Ucrainei. Acolo armata română a fost implicată, adesea în colaborare strânsă cu Einsatzgruppen, unitățile de ucigași ai SS-ului, în crime de război de proporții apocaliptice. Regimentul 89 a fost prezent în zona Odessa între 22 și 24 Octombrie 1941, când au fost masacrați zeci de mii de evrei. Înțeleg de la Nicușor Dan că ne îndeamnă «ne plecăm cu respect în fața sa» - a lui Ion Vasile Banu”.

Fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu continuă:

„Îi sugerez lui Nicușor Dan să se uite lung la aceste două fotografii. Ambele au fost făcute în 1941. În prima, vedem evrei deportați în Transnistria. Priviți la uniforma soldatului care îi mână spre lagărul de concentrare. A doua este făcută în Chișinău, unde evreii sunt scoși din case tot de soldați din armata despre care Nicușor Dan ne dă acum lecții patriotice”.

 Cătălin Avramescu a revenit, câteva ore mai târziu, cu detalii despre colonelul Ion Vasile Banu, contrazicându-i pe cei care l-au numit patriot pe colonelul decorat de Nicușor Dan.

„Un idiot mi-a scris chiar e un «patriot». Soldații români însă erau în URSS la ordinul lui Adolf Hitler, într-un război de exterminare rasială. Acest scop era pe deplin însușit de dictatorul Ion Antonescu, care semnase Pactul Tripartit la 27 Septembrie 1940. Și nu pentru a recupera «trupul sfârtecat al țărișoarei» - în fond atunci Antonescu a angajat România în război alături de cei care au rupt Ardealul în urma dictatului de la Viena (30 August 1940). Citez din ordinul de zi în care Antonescu scria: «Ostași, Vă ordon: Treceți Prutul!". Bufonii care tot citează aceste cuvinte ar face bine să citească tot textul. Unde găsim, printre altele, adevărata motivație a atacului de la 22 Iunie 1941: «Fiți vrednici de cinstea pe care v'a făcut-o istoria, Armata Marelui Reich și neîntrecutul ei comandant Adolf Hitler»"

Citește și: „Rusia va continua să profite de pe urma scindărilor politice și sociale”. Un fost ambasador spune ce urmărește Moscova în România

„Nicușor Dan, știai că individul pe care l-ai decorat azi poza, mândru, cu un MP-40?”

O altă fotografie postată ulterior de Cătălin Avramescu îl  înfățișează pe colonel ținând în mână un  MP-40,  arma de bază a unităților SS.

„Acum să vedeți cine este acest Ion Vasile Banu decorat de actualul Președinte, Nicușor Dan și dat ca exemplu. Îl vedeți într-o fotografie, făcută anul trecut. Se pozează, mândru, cu un MP-40 german.
Arma nu era în dotarea armatei române, oricum nu a unităților de infanterie precum Regimentul 89 unde a servit Ion Vasile Banu. MP-40 era arma de bază a unităților SS și Ordnungspolizei, fiind intens folosită în Holocaust”, scrie profesorul în cea de-a treia postare de luni.

Profesorul Avramescu încheie postarea cu o întrebare pentru președinte:

„Nicușor Dan, știai că individul pe care l-ai decorat azi poza, mândru, cu un MP-40?”.

Într-o postare pe rețelele de socializare cu prilejul Zilei Naționale, președintele Nicușor Dan a scris:

”Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, a transmis preşedintele.

Citește și: Realitatea dură din universități. Situațiile uluitoare relatate de un profesor din Capitală: Se strâng în jurul telefonului și chicotesc în timp ce predai

Potrivit șefului statului, curajul, sacrificiul şi demnitatea cu care şi-a servit patria Ion Vasile Banu sunt ”lecţii care ne obligă să ne plecăm cu respect în faţa sa”.

”Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, a mai spus Nicuşor Dan.

