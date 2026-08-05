Percheziții DIICOT la fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu. Este suspect într-un dosar de pornografie infantilă

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, percheziții la locuința fostului consilier prezidențial Cătălin Avramescu, suspect într-un dosar de pornografie infantilă deschis în urma unei plângeri formulate de fosta sa soție.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, fostul consilier are calitatea de suspect, fiind acuzat că, în octombrie anul trecut, și-ar fi fotografiat fiica în vârstă de 3 ani, iar ulterior ar fi salvat și păstrat pozele.

Acesta i-ar fi trimis fotografiile mamei copilului. La acea dată, cei doi nu mai locuiau împreună.

Contactat de „Adevărul”, Avramescu a confirmat că descinderile au început la ora șase dimineața, în urma unor reclamații formulate de fosta parteneră de viață, cu care are doi copii.

„Este vorba despre o plângere formulată de fosta mea parteneră de viață, cu care am doi copii. Eu consider că este o plângere calomnioasă și intenționez să formulez, la rândul meu, o plângere penală împotriva persoanelor care au făcut aceste acuzații. În acest moment nu sunt acuzat oficial de nimic. Există doar o sesizare”, a declarat acesta.

Potrivit fostului consilier, totul ar fi pornit de la „niște fotografii și mesaje scoase complet din context”.

„Era o discuție banală despre faptul că unul dintre copii refuza să poarte scutecul. Fotografiile au fost făcute în acest context și au fost prezentate drept dovezi pentru acuzații extrem de grave, ceea ce este complet fals. Mi se impută că aș fi făcut pornografie infantilă sau că mi-aș fi abuzat copiii. Sunt acuzații absurde. Oricine este părinte știe că există situații firești în viața de familie în care îți fotografiezi copilul sau îl ajuți la baie, fără să existe absolut nimic ilegal sau imoral”, a mai precizat el.

Cătălin Avramescu susține totodată că nu este prima oară când fosta parteneră îl acuză de comportament indecent, pornind de la aceleași fotografii. El spune că femeia a sesizat, în urmă cu două luni, Poliția Capitalei, unde a susținut că fostul consilier și-ar abuza copiii.

„Acum sunt reciclate aceleași materiale, doar că sesizarea a fost înaintată către DIICOT și formulată sub o acuzație și mai gravă (...) Din punctul meu de vedere, aceste acuzații fac parte dintr-un conflict personal care durează de luni de zile. De patru luni, fosta mea parteneră nu respectă o hotărâre judecătorească privind copiii noștri, iar acum a ales să formuleze astfel de sesizări. Consider că sunt complet nefondate și voi răspunde pe cale legală”, a mai precizat el.

Ce spun procurorii

Anchetatorii au transmis că, în acestă dimineață, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pornografie infantilă.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un suspect a realizat două fotografii unei minore (în vârstă de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale , pe care le-a deținut și stocat. Totodată, acesta a distribuit imaginile, în care minora apărea nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu mai locuia cu suspectul”, potrivit unui comunicat oficial.

Cătălin Avramescu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu și ambasador în Finlanda, este în prezent profesor în științe politice în cadrul Universității București. El anunțase în ianuarie 2025 că intenționează să candideze în alegerile prezidențiale, însă ulterior și-a retras candidatura.