USR îl cheamă în Parlament pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Este de datoria noastră să clarificăm aceste lucruri”

Parlamentarii USR vor să îl cheme în fața Comisiilor de apărare din Parlament pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, pentru a da explicații în legătură cu informațiile apărute recent în spațiul public privind presupusa sa implicare în evenimentele din decembrie 1989 și în mineriada din 1990. Anunțul a fost făcut miercuri de deputatul USR Allen Coliban.

Lucian Pahonțu se află la conducerea SPP de aproximativ 21 de ani. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Parlamentarul susține că informațiile apărute în urma unor investigații jurnalistice trebuie verificate printr-un demers de control civil, cu atât mai mult cu cât Lucian Pahonțu se află la conducerea SPP de aproximativ 21 de ani.

„În lumina celor mai recente investigații de presă, dar și a unor afirmații contradictorii apărute în spațiul public, USR inițiază demersurile pentru aducerea în fața Comisiilor de apărare a domnului Lucian Pahonțu. Considerăm că este absolut necesar ca informațiile care au apărut, parte a investigațiilor jurnalistice, să fie subiect al unei anchete, al unei acțiuni de control civil. (...)”, a declarat Allen Coliban la Parlament, conform Agerpres.

„Am remarcat şi apărarea domnului Pahonţu. Avem cuvântul lui împotriva a trei declaraţii olografe ale unor subordonaţi. Toate aceste lucruri reprezintă, pe de o parte, din perspectivă juridică, posibilitatea unui fals în declaraţii. Pe de altă parte, discutăm de dimensiunea morală a calităţii acestui şef de servicu secret din România, şeful SPP, care la Revoluţie a fost implicat de cealaltă parte a Baricadei de la Intercontinental. Este de datoria noastră să clarificăm aceste lucruri şi aceasta poate fi făcută prin control civil în Comisiile de apărare ale Parlamentului”, a mai afirmat Coliban.

USR susține că audierea ar trebui să aibă și o componentă deschisă presei, astfel încât publicul să poată afla răspunsurile șefului SPP la acuzațiile care i-au fost aduse.

Solicitarea USR vine după investigația publicată de Recorder, în care sunt prezentate informații potrivit cărora Lucian Pahonțu ar fi participat la reprimarea Baricadei de la Intercontinental, în 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din iunie 1990.

Nicușor Dan și Lucian Pahonțu resping acuzațiile

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile referitoare la implicarea șefului SPP în reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și în evenimentele ulterioare.

La rândul său, Lucian Pahonțu a transmis un punct de vedere în care afirmă că își dorește ca acuzațiile să fie clarificate cât mai rapid. Șeful SPP susține că nu a desfășurat niciodată activități care să poată fi încadrate în categoria „poliției politice” și spune că verificările CNSAS vor clarifica acest aspect.

De asemenea, Pahonțu a respins orice implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din 21 și 22 decembrie 1989 și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității din 13-14 iunie 1990.

USR consideră că audierea în Comisiile parlamentare de apărare este necesară pentru clarificarea contradicțiilor din declarațiile publice și pentru verificarea informațiilor apărute în investigațiile jurnalistice.