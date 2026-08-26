PNL acuză PSD că blochează legea salarizării și avertizează că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR: „PSD a înșelat cetățenii”

PNL acuză PSD că tergiversează adoptarea legii salarizării unitare și avertizează că România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Liberalii susțin că, înainte cu doar cinci zile de termenul-limită pentru închiderea jalonului din PNRR, proiectul nu este încă adoptat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

PNL declară că amânările repetate ale PSD nu ar fi motivate de încercarea de a găsi o soluție legislativă mai bună, ci ar reprezenta o strategie de blocare a legii.

„PSD blochează cu bună știință adoptarea Legii salarizării unitare, iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro prin neîndeplinirea jalonului aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență (...) 𝐀𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐃 nu sunt și n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluții legislative mai bune; aceste amânări au reprezentat strategia cinică a PSD de a forța ratarea legii”, susțin liberalii, într-o postare publicată pe Facebook.

PNL amintește că PSD a condus Ministerul Muncii timp de aproape cinci ani și îi reproșează partidului că miniștrii săi nu au finalizat în această perioadă legea salarizării prevăzută în PNRR. Liberalii susțin că PSD și-ar fi asumat în fața președintelui României susținerea actelor normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

„𝐏𝐒𝐃 𝐚 𝐢̂𝐧𝐬̦𝐞𝐥𝐚𝐭 cetățenii României, partidele pro-europene, precum și pe președintele României, în fața căruia și-a asumat susținerea integrală a actelor normative din PNRR. Reamintim că PSD a condus Ministerul Muncii timp de aproape cinci ani, perioadă în care miniștrii partidului NU au finalizat legea salarizării unitare din PNRR”, se arată în postare.

Liberalii acuză PSD de trei consecințe

PNL susține că blocarea legii ar avea trei consecințe majore: menținerea inechităților salariale pentru sute de mii de angajați din sectorul public, pierderea fondurilor europene aferente jalonului și perpetuarea unor promisiuni salariale fără acoperire bugetară.

Liberalii afirmă că România are nevoie de o nouă lege a salarizării nu doar pentru îndeplinirea unei condiții din PNRR, ci și pentru corectarea diferențelor salariale din sectorul public și pentru introducerea unor reguli mai clare privind salarizarea în funcție de responsabilitate, complexitatea muncii și performanță.

„Precizăm că legea salarizării unitare nu este doar un jalon PNRR. România are nevoie de ea pentru a corecta inechitățile salariale acumulate în sectorul public, pentru a introduce reguli clare și pentru a lega salarizarea de responsabilitate, complexitatea muncii și performanță. Actualul proiect face aceste lucruri fără să arunce din nou bugetul în dezechilibre multianuale puternice și fără să sacrifice investițiile statului”, menționează reprezentanții PNL.

Potrivit PNL, există deja un proiect elaborat de Ministerul Muncii în dialog cu partidele parlamentare și sub patronajul Administrației Prezidențiale. Liberalii susțin că proiectul îndeplinește cerințele jalonului din PNRR și ține cont de constrângerile financiare ale României.

PNL anunță că susține proiectul și le cere tuturor partidelor parlamentare să îl voteze, astfel încât actul normativ să poată fi depus și adoptat în Parlament „fie și pe ultima sută de metri”, în această săptămână.

Până în acest moment, acuzațiile formulate de PNL reprezintă poziția partidului, exprimată public prin postarea citată.