 Bolojan acuză PSD de eșecul legii salarizării: „Cu cât trec orele, cu atât scade probabilitatea să avem proiectul aprobat” | adevarul.ro
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Bolojan acuză PSD de eșecul legii salarizării: „Cu cât trec orele, cu atât scade probabilitatea să avem proiectul aprobat”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți seară, 25 august, că este o probabilitate mică ca PSD să susțină proiectul legii salarizării, deși consideră că este un proiect bun pentru România.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, premier interimar Foto: Mediafax/Adrian Dobre

”Cu cât trec orele, cu atât scade probabilitatea să avem proiectul aprobat până luni. Văzând declarațiile PSD, e o probabilitate mică să îl susțină, deși ar fi un proiect bun pentru România. Fără legea salarizării, riscăm ca în 2027 și 2028 guverne responsabile să derapeze iar la cheltuielile cu salariile”, a spus premierul interimar într-un interviu la Digi24.

Bolojan susține că guvernul pe care îl conduce a încercat toate variantele posibile pentru promovarea acestei legi importante, inclusiv negocieri la Comisia Europeană, iar dacă nu se ajunge la un acord pentru ca legea salarizării să intre în Parlament ar fi un risc, nu numai în ce privește pierderea celor 770 de milioane de euro. 

Premierul a spus și de ce este acum blocaj pe legea salarizării.

Când promiți mai mult decât e posibil – și PSD a făcut asta ani de zile, când aplauzi orice cerință a sindicatelor. În 2023, după greva din educație, guvernele de atunci au făcut niște promisiuni care duceau baza de plecare la nivelul unui salariu mediu din România, iar celelalte salarii ar fi crescut la niște valori care însemna o anvelopă de 8 miliarde doar pentru educație, când anvelopa totală era 11 miliarde. Era imposibil să onorezi toate promisiunile fără acoperire și acum trebuie să le spunem oamenilor adevărul. Putem face plăți în limita posibilităților economiei noastre. Dacă nu ne respectăm angajamentele, e doar o problemă de timp în care lucrurile se vor complica. Și nu se vor complica numai pentru cei care sunt în sectorul public, ci și pentru cei din toată economia”, a mai precizat Bolojan.

El a numit PSD responsabil pentru blocarea legii salarizării. 

”Dacă legea nu trece, PSD e responsabil pentru blocare. Pe măsură ce ne apropiem de bugetul pe anul viitor, va fi o presiune pentru indexarea salariilor și îi va fi foarte greu viitorului guvern să nu indexeze. Dar în acest fel se vor adânci inechitățile de azi, pentru că vor fi creșteri procentuale. Scăderea deficitului nu e un obiectiv de palmares. Deficitul ne mănâncă toate resursele prin plata dobânzilor. Riscăm ca viitoarele guverne să fie doar niște agenții de plătit dobânzi și cheltuieli sociale, fără să mai poată dezvolta România”, a mai precizat Ilie Bolojan.

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