Protest la Ministerul Muncii. Sindicatele cer salariu minim majorat din 2027 și reluarea negocierilor colective

Mai multe organizații sindicale protestează marți, 25 august, în fața Ministerului Muncii, unde solicită majorarea salariului minim și reluarea negocierilor pentru contractele colective de muncă. Acțiunea este programată între orele 11:00 și 13:00.

Mai multe organizații sindicale protestează marți, 25 august, în fața Ministerului Muncii. Foto: Ministerul Muncii

Printre principalele revendicări ale sindicaliștilor se află creșterea salariului minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective atât la nivel sectorial, cât și la nivel național, notează tvrinfo.ro.

La protest participă reprezentanți ai unor organizații sindicale din comerț, IT și comunicații, industria financiară, asigurări și sectorul bancar.

Sindicatele reclamă blocarea negocierilor privind contractele colective de muncă în sectorul privat și cer autorităților să se implice pentru reluarea dialogului social.

Organizațiile sindicale susțin că menținerea salariului minim la același nivel, în contextul creșterii prețurilor și al taxelor, afectează în special angajații cu venituri mici și reduce puterea lor de cumpărare.

Sindicaliștii avertizează că vor continua acțiunile de protest în cazul în care revendicările lor nu vor primi un răspuns favorabil.