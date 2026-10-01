 Iubitul tinerei ucise și găsite într-o valiză în râul Olt a acceptat extrădarea în România. Anunțul autorităților elvețiene | adevarul.ro
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Iubitul tinerei ucise și găsite într-o valiză în râul Olt a acceptat extrădarea în România. Anunțul autorităților elvețiene

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Vlad Băltățeanu, bărbatul cercetat pentru omor în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt, a acceptat extrădarea în România prin procedură simplificată.

Vlad Bălțățeanu, suspect crima Olt
Foto: Facebook / Vlad Bălțățeanu

Inițial, s-a crezut că bărbatul s-a predat singur autorităților, însă autoritățile elvețiene au precizat că Băltățeanu a fost arestat în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție și în baza alertei introduse de România în Sistemul de Informații Schengen.

„Oficiul Federal de Justiție (OFJ) poate confirma că, la 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în Cantonul St. Gallen în numele nostru și în baza unui mandat emis de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS).

Această persoană este suspectată de uciderea unei femei în România. În urma interogatoriului inițial, suspectul a consimţit la extrădarea în România prin proceduri simplificate.

Din motive de confidențialitate și pentru a asigura procesul de extrădare în siguranță, nu vor fi divulgate informații suplimentare. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile române", a transmis Oficiul Federal din Elveția pentru Antena 3 CNN.

Potrivit legislației, extrădarea voluntară înseamnă că persoana acceptă să fie predată statului care o solicită și renunță la dreptul de a se opune extrădării. Instanța verifică dacă aceasta este conștientă de consecințele deciziei și dacă nu există motive legale care să împiedice extrădarea.

Dacă extrădarea este admisibilă, instanța ia act de acordul persoanei printr-o sentință definitivă.

În cazul extrădării simplificate, nu mai este necesară prezentarea cererii formale de extrădare și a tuturor documentelor prevăzute de lege, dacă acest lucru este permis de convenția internațională aplicabilă sau de legislația statului solicitat.

Amintim că Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.

Necropsia a indicat o moarte violentă, iar anchetatorii au identificat multiple traumatisme, inclusiv leziuni grave la nivelul capului și coaste rupte. În urma cercetărilor, Vlad Băltățeanu, iubitul tinerei, a devenit principalul suspect în dosarul de omor.

Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Băltățeanu, iar acesta a fost dat în urmărire.

Anchetatorii au stabilit că suspectul ar fi părăsit România înainte ca trupul tinerei să fie descoperit, iar ulterior au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi ajuns în Ungaria și ar fi continuat să se deplaseze către o altă țară.

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